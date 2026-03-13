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Guerra en Medio Oriente: el petróleo sigue al filo de los USD100

La tensión en los mercados no cede debido al recrudecimiento del conflicto

13 de marzo 2026 · 09:45hs
El barril de Brent regresó a la zona de los US$100.  

gentileza

El barril de Brent regresó a la zona de los US$100.

 

El precio del barril de petróleo sigue a un paso de volver a quebrar los 100 dólares, debido a que no ceden las acciones bélicas en Medio Oriente.

Las bajas circunstanciales de principio de semana se borraron en las últimas horas y por el momento no hay señales de un cambio de tendencia.

La persistencia del precio del crudo Brent en este rango pone más presión sobre las petroleras locales y no se descarta que se produzcan nuevos ajustes en los surtidores.

Esta semana los combustibles aumentaron 6% en la Argentina tras la escala desde los US$60 dólares que tuvo el crudo en las últimas tres semanas.

Medio Oriente precio petróleo
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