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Orgullo santafesino: la arpista Juana Moreno tocará este lunes en la misa del papa León XIV en Buenos Aires

Con solo 21 años y una destacada trayectoria internacional que incluye becas en el Teatro Colón y el Mozarteum Argentino, la joven arpista formada en la Escuela de Música N°9901 participará de la histórica ceremonia litúrgica.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

8 de noviembre 2026 · 08:19hs
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Orgullo santafesino: la arpista Juana Moreno tocará este lunes en la misa del papa León XIV.

Orgullo santafesino: la arpista Juana Moreno tocará este lunes en la misa del papa León XIV.

La música clásica de la provincia de Santa Fe tendrá este lunes un protagonismo estelar en la histórica visita del papa León XIV a la República Argentina. Con apenas 21 años, la talentosa arpista Juana Moreno formará parte del ensamble musical que musicalizará la misa solemne prevista para las 11:30 en el marco de las actividades centrales del Sumo Pontífice en Buenos Aires.

Desde muy pequeña, los pasos de Juana estuvieron ligados a la formación artística en la emblemática Escuela de Música N°9901 de la capital santafesina, donde dio sus primeros compases como instrumentista en arpa. Su notable evolución técnica y sensibilidad interpretativa la impulsaron a perfeccionarse en los escenarios más exigentes del país y del exterior.

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La historia de su vida escribirá un capítulo muy especial este lunes cuando Juana participe de la misa papal junto a otro destacado músico de la región: el cornista Matías Sierra.

Una trayectoria de excelencia y proyección internacional

El talento de Moreno está respaldado por una sólida formación académica y un extenso palmarés de becas y galardones obtenidos en los últimos años:

Formación superior: cursó estudios en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), el prestigioso Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y el exigente OAcademy Music Conservatory Instituto Orquestal.

Becas y distinciones recientes:

Ganadora del Tierra 47/OAcademy partnership en 2025.

Ganadora del Fondo de Becas del Mozarteum Argentino en 2025.

Galardón a “Jóvenes Intérpretes” de Iberorquestas Juveniles en 2024.

Segundo premio en la Categoría Junior del Concurso de Estudiantes de Arpa Clásica en 2017.

Ensayos generales y representación santafesina

Tras arribar a Buenos Aires para cumplir con las exigencias del protocolo litúrgico, la joven arpista cumplió durante la jornada del domingo con las pruebas de sonido y los ensayos generales junto al equipo artístico.

En esa misma sintonía, la representación de la provincia en la ceremonia estará doblemente garantizada, ya que Moreno compartirá escena con el músico santafesino Matías Sierra, destacado ejecutante de corno que también fue convocado para integrar el ensamble orquestal de la misa papal de este lunes.

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