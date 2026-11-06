La pobreza subió al 34,4% en Argentina y casi 800 mil personas cayeron en esa condición en un año

Un informe privado elaborado sobre los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec reveló que la indigencia también aumentó y llegó al 8% durante el segundo trimestre de 2026. Ambos indicadores acumulan tres subas consecutivas.

Pobreza e indigencia. Aumentaron al 34,4% y 8% respectivamente en Argentina durante el segundo trimestre de 2026.

La pobreza y la indigencia volvieron a aumentar en Argentina durante el segundo trimestre de 2026 y reflejaron un nuevo deterioro de los indicadores sociales. Según estimaciones privadas realizadas a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la pobreza alcanzó al 34,4% de la población urbana, mientras que la indigencia llegó al 8%.

Los números muestran un incremento respecto del primer trimestre del año, cuando ambos indicadores se ubicaban en el 30% y el 7%, respectivamente. También evidencian un retroceso en la comparación interanual: durante el segundo trimestre de 2025, la pobreza era del 31,4% y la indigencia alcanzaba al 6,9%.

De esta manera, los indicadores sociales acumulan tres períodos consecutivos de aumento, tanto en la comparación interanual como en la evolución trimestral, luego de una etapa en la que habían registrado una tendencia descendente.

Más de 10 millones de personas viven en la pobreza

De acuerdo con las estimaciones, la Encuesta Permanente de Hogares contempla una población urbana cercana a los 30 millones de personas para el período analizado. Sobre ese universo, más de 10 millones se encuentran en situación de pobreza.

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En comparación con el segundo trimestre de 2025, se incorporaron alrededor de 800.000 personas a esa condición, mientras que casi 300.000 pasaron a integrar el grupo de indigentes, es decir, quienes no cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos.

Si los porcentajes se proyectan sobre la población total del país, estimada en 46,7 millones de habitantes, la cantidad de personas pobres rondaría los 16 millones. Dentro de ese universo, aproximadamente 3,7 millones estarían en situación de indigencia.

Los factores detrás del aumento de la pobreza

Entre los elementos que explican el deterioro de los ingresos familiares durante la primera mitad de 2026 aparecen los aumentos de las tarifas y de los servicios regulados, como electricidad, gas, agua y transporte.

Estos incrementos reducen los recursos disponibles de los hogares para afrontar otros gastos esenciales, especialmente en los sectores de menores ingresos.

A ese escenario se suma el crecimiento del trabajo informal y de las ocupaciones de pocas horas, como las changas y los repartos. Se trata de actividades que suelen generar ingresos inestables y dificultan la posibilidad de cubrir los gastos cotidianos.

También empeoraron las condiciones de vida

El relevamiento no solo refleja un incremento de la cantidad de personas que quedaron por debajo de la línea de pobreza, sino también un deterioro de las condiciones materiales de quienes ya atravesaban situaciones de vulnerabilidad.

Entre las principales dificultades aparecen las limitaciones para acceder a servicios esenciales, como gas, agua corriente y sistemas de desagües.

Así, los últimos indicadores muestran un escenario de mayor fragilidad social en Argentina: más personas ingresaron a la pobreza y a la indigencia, mientras que los hogares que ya se encontraban en esa situación enfrentan mayores dificultades para sostener sus condiciones de vida.