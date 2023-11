Hay que configurar el WhatsApp antes del 1 de diciembre

WhatsApp configuración Google .jpg

La copia de seguridad de WhatsApp en Google Drive hasta ahora no ocupa almacenamiento como tal en la cuenta, sin embargo, esto cambiará en un futuro cercano, de acuerdo con información compartida por Alphabeth, Inc. Por lo que si se está en múltiples chats y no se acostumbra a eliminar las fotos y videos que no se necesitan es probable que quedes sin espacio la cuenta de Google Drive.

Para evitar que la copia de seguridad contenga archivos que no se necesitan aquí qué ajustes se deben realizar en la configuración de la cuenta de WhatsApp.

Estos ajustes hay que hacer en WhatsApp antes del 1 de diciembre

Desactivar la descarga automática de archivos multimedia

Una forma de disminuir el tamaño de la copia de seguridad es eliminar el contenido que no interesa, para ello hay que desactivar la descarga automática de archivos, así solo se descargará el material que interese.

Para ello, primero hay que verificar que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

Presionar el ícono de los tres puntos que se ubican arriba a la derecha y acceder a Ajustes (en Android). Tocar el ícono de la rueda dentada abajo a la derecha (en iOS).

Seleccionar Almacenamiento y datos y dar clic en Descarga automática.

Aquí se elegirá qué archivos se desea que se descarguen de forma automática tanto con los datos móviles, como con la conexión wifi.

En ambos casos elegir solo fotos, ya que los videos suelen ser muy pesados. Y hay documentos que probablemente sean irrelevantes. De cualquier manera siempre aparecerá la opción de descargarlos, si así se desea.

Activar los mensajes temporales

Otra mejora que se puede implementar es activar los mensajes temporales, de esta manera los chats serán menos pesados y las conversaciones desaparecerán en un tiempo determinado. Por el momento se puede elegir entre tres opciones: 24 horas, siete días o tres meses. Se espera que con nuevas actualizaciones el tiempo pueda disminuir hasta una hora o un año.

Los mensajes temporales eliminan tanto las conversaciones como los archivos de cada chat de WhatsApp.

Para activar esta función, acceder a cualquier chat y seleccionar el nombre del contacto. Posteriormente seleccionar Mensajes temporales y elegir el tiempo que se desea. Y ¡Listo!

Con estos sencillos cambios en la configuración de la cuenta de WhatsApp se puede evitar tener una copia de seguridad grande y evitar preocupaciones porque el espacio en Google Drive no sea suficiente.

