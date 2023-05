Se sorprenderán por comentarios fuera de tono en sus lugares de trabajo. Una nueva oportunidad surge de la coincidencia de sentimientos con personas del pasado. Agradable sorpresa en el plano personal. Hoy el punto es no cometer los mismos errores al firmar papeles sin leer. Momento de color: amarillo.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Repiten una historia que ya vivieron con personas que traen un mensaje más maduro y contundente. Sería interesante para ustedes poder acceder a nuevos sentimientos. Aprenden algo profundo. Todos los días hay segundos que nos enseñan como si fueran años. Momento de color: crema.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Una inquietud por poca claridad en el manejo de sus papeles. Descubren a alguien en actitud no muy positiva. Llega una novedad que los hará crecer en el área laboral. No pelear simplemente desistir de ciertas relaciones, hay cosas que nos indican que algo no nos sirve. Descartar. Momento de color: negro azabache.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Especial recibimiento los hará emocionarse en un lugar que hace mucho que no van. Les demuestran que los quieren y que pueden contar con ellos. Estarán ocupados mentalmente de algo que los preocupa. El punto es no preocuparse sino ocuparse y buscar salir adelante. Momento de color: verde palta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Se contacta en el área de sus actividades con alguien que tiene influencia y posibilidades de ayudarlos. No rechacen invitación lograrán distenderse luego de una jornada casi agobiante. Momento de color: amarillo.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Se desprende de alguien una revelación que los ayudará a comprender ciertos manejos poco claros en su área laboral. Su intención es más que clara, no teman por los que no lo son. La luz siempre triunfa sobre la oscuridad, la luz, se ve se siente y a los malos molesta. Momento de color: plateado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Surge una protesta en su lugar de trabajo. Manejen su situación con suma prudencia. Las manifestaciones en grupo a veces son confusas. Resuelven un altercado a nivel familiar. El punto no es el egoísmo sino la coherencia. Muchas veces se confunde nuestra palabra, sólo digan lo necesario. Momento de color: turquesa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Se produce una reunión repentina en el área laboral. Deberán exponer sus puntos de vista sin ocultar nada. Una relación termina bien. Una llamada los ayudará a distenderse, acepten invitación. Los buenos finales alivian a superar mejor las cosas. Hoy busquen alivianar emociones. Momento de color: púrpura.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Esperan de respuesta para poder proseguir con proyectos nuevos en el área laboral. Deberán continuar con algo que empezaron en el plano financiero aunque no quieran por los compromisos que tienen adquiridos. Saber que las cosas no siempre se presentan fáciles y que eso no implica renunciar a ellas. Momento de color: verde bosque.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Se distiende una situación generada por terceros en su lugar de trabajo. Se sentirán aliviados en el plano familiar. Los acompañarán desde un lado más abierto y comprensivo. Si permitimos que los demás entren en nosotros logramos cosas importantes con ellos y con nosotros mismos. Momento de color: amarillo bebé.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Se encuentran con alguien en su lugar de trabajo que los invitará a tomar una medida con respecto a su cansancio. Acepten esa sugerencia sin dudar. Hoy los espera una noche brillante. La dispersión para los acuarianos es casi fundamental, no sean tan exigentes con ustedes mismos. Momento de color: azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Su búsqueda apunta a conocer su amor definitivo, no vacilen en continuar. Las esperanzas se renuevan con respecto a algo que ustedes daban por perdido. Resuelven un problema hoy. Nunca dar por perdidas ciertas cosas, por lo menos no perder la esperanza. Día reflexivo. Momento de color: violeta.