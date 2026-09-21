La Policía de Investigaciones (PDI) capturó a un hombre de 30 años en un local comercial. Era requerido por la Justicia patagónica por un crimen en ocasión de robo ocurrido el pasado 31 de agosto. Quedó alojado en Santa Fe a la espera del exhorto de extradición.

Detuvieron en Laguna Paiva a un prófugo buscado por un homicidio en Neuquén. Foto: archivo UNO Santa Fe.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo este lunes en Laguna Paiva a un hombre de 30 años que era requerido por la Justicia de la provincia de Neuquén, en el marco de una investigación por un homicidio en ocasión de robo.

El hecho ocurrió el 31 de agosto en la ciudad de Neuquén y tuvo como víctima a un hombre. A partir de las tareas investigativas desarrolladas por la Brigada de Homicidios de esa provincia, se logró individualizar como presunto autor a G. N. M., de 30 años, quien posteriormente se habría trasladado hacia Santa Fe.

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Ante esta situación, la Unidad Fiscal de Homicidios de Neuquén solicitó la colaboración de la PDI para establecer su paradero y concretar la medida judicial.

Operativo

A partir de las tareas realizadas por personal de la División Homicidios y del Área Operativa de la PDI Región 1, los investigadores lograron localizar al requerido en un comercio ubicado en inmediaciones de Maipú y Colonos, en Laguna Paiva, donde se encontraba trabajando.

Durante la intervención se secuestró un teléfono celular marca Motorola, que será puesto a disposición de la Justicia interviniente.

Finalizado el procedimiento, se dio conocimiento a la Fiscalía de Neuquén y a las autoridades judiciales correspondientes de la provincia de Santa Fe. El detenido fue trasladado a la ciudad de Santa Fe, donde permanecerá alojado a la espera de las actuaciones correspondientes para su posterior traslado a la provincia de Neuquén.