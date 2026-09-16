Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 16 de septiembre

16 de septiembre 2026 · 07:04hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Horóscopo Virgo

UNO Santa Fe

Horóscopo Virgo

Horóscopo para este miércoles 16 de septiembre de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Después del impulso de ayer, hoy te conviene frenar un momento para evaluar si el rumbo que tomaste es el correcto. En el trabajo, revisá lo avanzado antes de seguir acelerando; un pequeño ajuste ahora te ahorra tiempo después. En lo afectivo, la charla profunda de ayer puede consolidarse hoy con un compromiso concreto. Bajá la velocidad sin perder el rumbo.

Claves del día:

  • Color: Rojo ladrillo
  • Número: 4
  • Palabra clave: Ajuste

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Este miércoles ves con claridad los frutos de la constancia que sostuviste toda la semana. En lo laboral, es buen día para consolidar lo logrado y disfrutar del avance sin apuro por sumar más. En el amor, la solidez del vínculo te permite dar un paso más firme si sentís que es el momento. Reconocé tu propio progreso hoy.

Claves del día:

  • Color: Verde oliva oscuro
  • Número: 19
  • Palabra clave: Consolidación

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Hoy tu mente encuentra un momento de mayor calma para evaluar lo que vino ejecutando desde ayer. En el trabajo, revisá la comunicación de tus objetivos y ajustá lo que no esté funcionando del todo. En lo afectivo, la conversación profunda de ayer puede tomar forma más concreta hoy. Usá esta claridad para decidir con cabeza fría.

Claves del día:

  • Color: Amarillo dorado
  • Número: 15
  • Palabra clave: Evaluación

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Este miércoles sentís que la semana empieza a tomar forma con más estabilidad. En lo laboral, avanzá con lo que ya está funcionando, sin necesidad de sumar presión extra. En las relaciones, la presencia real de ayer sigue dando frutos; hoy podés disfrutar de esa cercanía sin exigencias. Cuidá tu propio ritmo mientras avanza la semana.

Claves del día:

  • Color: Azul profundo
  • Número: 10
  • Palabra clave: Estabilidad

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Hoy ves con claridad cómo la iniciativa que tomaste el lunes empieza a dar resultados concretos. En el trabajo, es buen momento para mostrar esos avances sin necesidad de forzar más. En el amor, la calidez que profundizaste ayer sigue firme; disfrutala hoy sin buscar más gestos grandiosos. Reconocé lo que ya lograste esta semana.

Claves del día:

  • Color: Dorado suave
  • Número: 23
  • Palabra clave: Resultado

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Este miércoles tu progreso paso a paso empieza a mostrar frutos claros. En lo laboral, es buen día para revisar lo avanzado y ajustar detalles sin caer en la autoexigencia de siempre. En lo afectivo, el equilibrio que sostuviste esta semana te permite disfrutar sin culpa. Reconocé el avance, no solo lo que falta.

Claves del día:

  • Color: Verde salvia oscuro
  • Número: 26
  • Palabra clave: Reconocimiento

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Hoy la decisión que tomaste ayer se consolida con más claridad, dándote una sensación de equilibrio genuino. En el trabajo, ese acuerdo o proyecto avanza bien si lo sostenés con la misma calma. En el amor, la profundización del vínculo sigue firme; hoy podés disfrutarla sin necesidad de definir todo. Mantené la armonía que construiste esta semana.

Claves del día:

  • Color: Rosa pastel intenso
  • Número: 17
  • Palabra clave: Consolidación

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Este miércoles tu foco sostenido desde ayer empieza a mostrar avances concretos en ese proyecto. En lo laboral, seguí adelante con la misma determinación, revisando detalles sin perder el rumbo. En las relaciones, el gesto sincero de ayer fortaleció la confianza; hoy podés disfrutar de esa cercanía. Mantené el equilibrio entre avance y descanso.

Claves del día:

  • Color: Granate
  • Número: 22
  • Palabra clave: Progreso

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy el seguimiento que le diste ayer a tu idea empieza a mostrar forma concreta. En el trabajo, es buen momento para ver los primeros resultados y ajustar lo que haga falta. En el amor, tu entusiasmo sostenido sigue contagiando a quien tenés cerca. Disfrutá de ver que el rumbo elegido va tomando forma.

Claves del día:

  • Color: Bronce dorado
  • Número: 11
  • Palabra clave: Forma

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Este miércoles ves con claridad los frutos de tu método sostenido desde el lunes. En lo laboral, es buen día para evaluar el plan y ajustar el siguiente paso con calma. En lo afectivo, la calidez que mostraste esta semana sigue haciéndote bien a vos y al vínculo. Reconocé tu propio avance sin exigirte más todavía.

Claves del día:

  • Color: Gris carbón
  • Número: 20
  • Palabra clave: Evaluación

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Hoy la propuesta que fuiste concretando desde ayer encuentra un momento de mayor claridad para evaluar cómo sigue. En el trabajo, revisá cómo fue recibida esa idea y ajustá la comunicación si hace falta. En el amor, la autenticidad sostenida esta semana sigue siendo la base del vínculo. Mantené tu esencia mientras avanza la semana.

Claves del día:

  • Color: Azul petróleo
  • Número: 29
  • Palabra clave: Autenticidad

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Este miércoles tu intuición sostenida esta semana te da resultados cada vez más claros. En lo laboral, esa corazonada que seguiste desde ayer sigue dando frutos si le prestás atención. En las relaciones, la conexión profunda de ayer se sostiene hoy con naturalidad. Confiá en el proceso que vas construyendo día a día.

Claves del día:

  • Color: Índigo
  • Número: 7
  • Palabra clave: Confianza

Horóscopo miércoles septiembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Virgo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Último Momento
Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Scaglia ratificó su apoyo a la suspensión de las Paso y dejó en claro que habló el tema con Pullaro

Scaglia ratificó su apoyo a la suspensión de las Paso y dejó en claro que habló el tema con Pullaro

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Ovación
Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Los Leones vencieron a Brasil en un duro partido disputado en Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este miércoles 16

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este miércoles 16

Juegos Suramericanos: Malena Santillán consiguió medalla de oro en Rosario

Juegos Suramericanos: Malena Santillán consiguió medalla de oro en Rosario

Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: preseas y posición en el medallero

Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: preseas y posición en el medallero

Se reanuda la actividad en el Torneo del Litoral con interesantes cruces

Se reanuda la actividad en el Torneo del Litoral con interesantes cruces

Policiales
Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Robó una bicicleta, quedó filmado y terminó golpeado por vecinos en Candioti Norte

Robó una bicicleta, quedó filmado y terminó golpeado por vecinos en Candioti Norte

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Escenario
Así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

Así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Humorúsica llega a Santa Fe con Chisterapia, un homenaje a Les Luthiers

Humorúsica llega a Santa Fe con "Chisterapia", un homenaje a Les Luthiers