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Independiente Rivadavia le ganó a Barracas y es líder de la tabla anual

Con un gol de José Florentín en el inicio del encuentro, la Lepra mendocina se impuso 1-0 ante el Guapo en el estadio Claudio Fabián Tapia

21 de septiembre 2026 · 21:40hs
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Independiente Rivadavia le ganó a Barracas Central.

Independiente Rivadavia le ganó a Barracas Central.

Independiente Rivadavia le ganó 1-0 a Barracas Central este lunes en el estadio Claudio Fabián Tapia por la décima fecha del Torneo Clausura. En el inicio del encuentro, José Florentín, de cabeza, marcó el gol que le dio el triunfo a los dirigidos por Alfredo Berti, que lideran en soledad la tabla anual con 51 puntos, tres más que Vélez que suma 48 y es el escolta.

Triunfo clave para quedar como líder en la tabla anual

Con esta victoria, la Lepra mendocina, que recibirá a Gimnasia el viernes 2 de octubre a las 21.30, alcanzó los 17 puntos y escaló a la tercera posición en la Zona B. Por su parte, el Guapo, que visitará a Atlético Tucumán el sábado 3 a las 17, quedó 12° con 11 unidades.

Independiente Rivadavia Barracas tabla
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