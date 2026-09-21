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Así está el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Concluido el noveno día de competencia, Brasil se mantiene primero en el medallero general, segundo está Argentina y el podio lo completa Colombia

Ovación

Por Ovación

21 de septiembre 2026 · 22:01hs
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El medallero de los Juegos Suramericanos

El medallero de los Juegos Suramericanos, lo tiene a Brasil como líder y Argentina está segunda.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 están en la última semana de su desarrollo con Brasil, Argentina y Colombia afianzados en los primeros puestos del medallero en una pelea que se forjó en la jornada inaugural y que se extenderá hasta el 26 de septiembre.

El medallero de Los Juegos Suramericanos

Los brasileños llegaron a la línea de 79 medallas doradas, 63 de plata y 52 de bronce, sumando 194 preseas, cifra con la que domina la general con comodidad. Por su parte la delegación argentina suma 174 preseas: 46 doradas, 49 plateadas y 79 de bronce. Y Colombia completa el podio con 120 medallas, 43 de ellas son de oro, 43 de plata y 34 de bronce.

Tal establece el Comité Olímpico Internacional (COI), es más importante la calidad de las preseas que la cantidad, por lo que los países se ordenan en la clasificación general teniendo en cuenta primero la cantidad de primeros puestos, luego de los segundos y, por último, de los terceros.

En la última edición de los Juegos Suramericanos, en Asunción, Brasil lideró el medallero con 319 preseas, 64 más que Colombia, que finalizó en el segundo puesto. La Argentina, por su parte, quedó en el tercer lugar de la tabla de podios con 197 (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce) y mejoró lo hecho en los Juegos de Cochabamba 2018, en los que finalizó en el cuarto lugar por detrás de Colombia, Brasil y Venezuela. En dicha edición sumó 165 preseas de las cuales 42 fueron de oro, 60 de plata y 63 de bronce.

Juegos Suramericanos Santa Fe Argentina
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