Miles de santafesinos celebraron la llegada de la primavera en el Parque del Sur de la mano del Fan Fest de los Juegos Suramericanos

Con actividades para la familia, espectáculos de primer nivel y convocatorias masivas, el Parque del Sur en la ciudad de Santa Fe, se convirtió en punto de encuentro de la celebración. Santa Ska, Vale Acevedo, Mathungo y la Hot Band y Ser fueron parte de una tarde que tuvo su momento más esperado con Bándalos Chinos y terminó con Nuestro Romance.

Miles de santafesino celebraron la llegada de la primavera en el Parque del Sur de la mano del Fan Fest de los Juegos Suramericanos

Los Juegos Suramericanos no se quedan en las pistas, las canchas ni las tribunas. También se viven en los espacios donde la gente se encuentra, escucha música, juega, comparte un mate, lleva a los chicos y descubre otra manera de ser parte de la gran fiesta deportiva que atraviesa Santa Fe, Rosario y Rafaela. Y el inicio de la primavera fue una nueva oportunidad para disfrutar las propuestas de los Fan Fest.

En cada uno de los cinco espacios, las voces se repiten con distintas palabras, pero con una sensación parecida. Hay quienes llegaron por primera vez y quedaron sorprendidos, familias que volvieron varias veces, jóvenes que encontraron un plan para compartir con amigos y vecinos que valoraron especialmente que los Juegos también se sientan en las calles y en los espacios públicos.

El Parque del Sur, epicentro de los festejos a todo ritmo

En Santa Fe, el Parque del Su, se convirtió en punto de encuentro. Santa Ska, Vale Acevedo, Mathungo y la Hot Band y Ser fueron parte de una tarde que tuvo su momento más esperado con Bándalos Chinos y terminó con Nuestro Romance.

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En el Parque del Sur de Santa Fe, una de las visitantes llegó por primera vez y no necesitó demasiado para resumir su experiencia: “Me encantó. Gigante el lugar, hermoso”.

Para las familias, uno de los grandes atractivos fue la posibilidad de encontrar actividades para todas las edades. “Lo estamos pasando genial, vinimos con los chicos”, contaron unos padres, mientras los más pequeños señalaban a El Capi como uno de los grandes protagonistas de la jornada.

Otros vecinos aprovecharon para redescubrir un espacio conocido. “Está todo hermoso. Cómo lo han cambiado, cómo están aprovechando todo este espacio, genial. La verdad que muy lindo, Santa Fe sorprende”, destacó una visitante.

Y hubo algo más: las ganas de volver. Algunos chicos contaron que ya habían recorrido prácticamente todas las actividades y que regresaban por segunda, tercera y hasta cuarta vez. “Está buenísimo. Aparte es fácil la entrada, todo muy bueno”, dijeron.

La propuesta también fue valorada por quienes buscaban simplemente pasar una tarde diferente. Mientras los chicos jugaban, los adultos podían sentarse al sol, escuchar música, recorrer el predio y compartir el momento en familia.

El orgullo de ser parte

Esa sensación también apareció en Rosario. Una vecina que llegó al Fan Fest destacó especialmente lo que significa para la ciudad ser una de las sedes de los Juegos.

“Me encanta que Rosario está quedando tan bien parada. Es lindo que la gente venga, disfrute, vea lo lindo que está Rosario, que la verdad está cada día más lindo. Tiene tanto para recorrer, tanto para hacer”, contó.

Otros llegaron desde Granadero Baigorria y aprovecharon un día libre para acercarse. Miraron tenis de mesa y squash y después decidieron quedarse para disfrutar de los espectáculos.

“Es un privilegio. Hay personas que vienen de otras provincias y no tienen estos eventos y acá en Rosario regularmente tenemos eventos así”, contó un padre que llegó junto a su hija.

Para las familias, además, la experiencia trasciende el entretenimiento. “Es re importante. Mis hijos hacen todos deportes. El deporte, la buena alimentación, es importantísimo para la educación”, explicó, convencido de que estos espacios también sirven para acercar a los chicos a nuevas disciplinas y hábitos.

En Rafaela

En Rafaela, la respuesta del público tuvo otra particularidad: el movimiento generado por los Fan Fest sorprendió incluso a quienes viven en la ciudad.

“Tener esto en la ciudad de Rafaela, ni hablar en la provincia de Santa Fe, me parece algo fantástico”, contó Mauricio, quien disfrutó de distintos espectáculos y resumió la experiencia con una frase sencilla: “La pasamos genial”.

También destacó la convocatoria que tuvieron las propuestas musicales. “Creí incluso que iba a venir menos gente”, reconoció.

Maximiliano Díaz llegó para disfrutar de Turf y se encontró con una ciudad movilizada por los Juegos. “Es algo ejemplar lo que están viviendo Rafaela, Santa Fe y Rosario con estos Juegos. Impresionante la cantidad de gente que lleva y que mueve”, señaló.

Y dejó una frase que sintetiza una expectativa que apareció en varias de las voces consultadas: “Es una locura esto. Ojalá lo podamos seguir aprovechando para que puedan seguir viniendo artistas y para que pueda seguir creciendo la ciudad”.

Desde Santa Fe hasta Rosario y Rafaela, el público encontró en los Fan Fest una manera diferente de vivir los Juegos. Algunos fueron por la música, otros por los chicos, otros por curiosidad y muchos simplemente para disfrutar de sus ciudades de una forma distinta.

Mientras los atletas buscan medallas en las distintas sedes, afuera de la competencia también se juega otra parte de estos Juegos: la de una provincia que sale a la calle, se encuentra, celebra y hace propios los espacios que durante estas semanas tienen al deporte como protagonista.