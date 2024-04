(21 de marzo al 20 de abril)

Tenderás hoy al espíritu de conciliación, especialmente en el ámbito del trabajo. Además, tus virtudes intelectuales estarán en un día muy bueno. De todas formas, deberías moderar tu fuerte temperamento, solamente así lograrás tus objetivos y evitarás crearte enemistades. No seas tan radical.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Hoy será un día especialmente productivo y positivo para quienes dediquen su actividad laboral al trabajo en instituciones bancarias, a la contabilidad o a la administración y finanzas. Todo lo relacionado con el dinero estará bien aspectado. Sin embargo, las relaciones personales serán otro cantar... No estarás en uno de tus mejores días.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Será mejor que trates de buscar el equilibrio dentro de ti y que suavices los prontos que tienes a veces, porque las emociones contradictorias de hoy podrían llevarte a enfrentamientos directos y hasta casi violentos, especialmente con las personas que ejerzan cierto tipo de poder sobre ti. Mejor aprovechar tus relaciones.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No te cierres en banda a las influencias del entorno, porque quizá te hagan falta ahora o en el futuro. Es posible que pienses que tus familiares o amistades se entrometen en asuntos que no les conciernen, y que eso te moleste, pero escuchar sus consejos y opiniones no te harán daño, todo lo contrario, te podrían enseñar algo que ignoras.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Te sentirás hoy en plenitud de facultades físicas, con ganas de comerte el mundo. No obstante, quizá sientas que cierta soledad esté invadiendo tu vida, y tal vez tengas razón, aunque deberías reflexionar un poco para saber qué parte de responsabilidad te corresponde. Puede que hayas estado descuidando tus relaciones.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Será mejor que empieces a pensar en tus prioridades, porque quizá hoy sientas demasiadas tensiones y presiones a tu alrededor que podrían despistarte. De todas formas, si eres capaz de amoldarte y de actuar con lógica, podrás llegar a acuerdos interesantes y sustanciosos en el ámbito del trabajo especialmente.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy podrían presentarse algunas oportunidades interesantes que deberías saber aprovechar, pues tus poderes mentales y físicos se encontrarán en equilibrio durante todo el día. Actúa de una forma determinada y sin dispersarte en el trabajo, solamente así podrás ir ganando terreno para conseguir llegar a cualquier meta.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Trata de lograr el equilibrio y lograrás mejores resultados, especialmente en el ámbito del trabajo. En el sentimental, deberías prestar más atención a tu pareja, si la tienes, quizá estés descuidando vuestra relación. También podrías sentir hoy algo así como un amor a primera vista.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Existirá hoy una fuerte tensión emocional y no será el mejor momento para discutir con las personas que ejerzan cierto poder sobre ti, al contrario, deberás actuar con mucho tacto y diplomacia para equilibrar estas energías. En el terreno del trabajo pasarás una jornada sin demasiados sobresaltos, pero aunque surjan, los resolverás rápidamente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Será un día difícil hoy, pues existirá demasiada tensión emocional que tendrás que controlar. Lo mejor que podrías hacer por la mañana sería practicar algo de deporte para equilibrarla y tratar de no discutir ni de entrar en controversias, así no lograrás nada positivo. Compórtate de la manera más lógica que puedas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Tu personalidad será dominante, activa y combativa, con habilidad para resolver cualquier diferencia, además, tu franqueza e independencia harán que rechaces cualquier tipo de limitaciones o de restricciones. De todos modos, utiliza el discernimiento para ver las cosas como realmente son y no hagas castillos en el aire.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La tensión emocional que quizá sientas hoy nublará este día, si se lo permites. Solamente podrás manejarla mediante un cambio de pensamiento, para que todo lo que sea negativo cambie de polaridad. Además, también sería conveniente que te concentrases, porque si no lo haces, perderás el tiempo.