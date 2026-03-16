Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 16 de marzo

16 de marzo 2026 · 07:07hs
Horóscopo Piscis

UNO Santa Fe

Horóscopo Piscis

Horóscopo del lunes 16 al domingo 22 de marzo

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Esta semana marca el inicio de tu temporada. Sentirás un impulso vital renovado para arrancar proyectos que tenías pausados. Es el momento de liderar, pero cuidado con la impulsividad en el ámbito laboral el miércoles.

  • Clave: Autoconfianza.
piscis signos.jpg

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Días de introspección. Antes de lanzarte a lo nuevo, necesitas cerrar ciclos emocionales. El fin de semana será ideal para disfrutar de los placeres sencillos y conectar con la naturaleza.

  • Clave: Soltar el pasado.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu vida social se activa de manera notable. Recibirás invitaciones o propuestas de colaboración muy interesantes. En el amor, la comunicación fluida será tu mejor herramienta para resolver malentendidos.

  • Clave: Networking.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Foco total en tu carrera y ambiciones. Es una semana para demostrar tus capacidades y buscar ese reconocimiento que mereces. No descuides tu intuición ante una decisión financiera importante el viernes.

  • Clave: Perseverancia.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Sentirás una gran necesidad de expandir tus horizontes, ya sea mediante el estudio o planeando un viaje. Tu optimismo será contagioso, lo que te facilitará las relaciones públicas y los acuerdos.

  • Clave: Apertura mental.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Semana para profundizar en tus vínculos. Es momento de hablar de lo que normalmente callas. En lo económico, podrías recibir noticias sobre trámites, herencias o inversiones compartidas.

  • Clave: Transformación.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Las relaciones de pareja y socios ocupan el centro de la escena. Buscarás el equilibrio y la armonía, pero no cedas más de la cuenta por evitar conflictos. Tu encanto personal estará en su punto máximo.

  • Clave: Negociación.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Es tiempo de organizar tu rutina y prestar atención a tu bienestar físico. Pequeños cambios en tus hábitos diarios darán grandes resultados a largo plazo. En el trabajo, la eficiencia será tu sello.

  • Clave: Disciplina.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

La creatividad y el romance florecen. Estás en una etapa ideal para expresarte artísticamente o dejarte llevar por el juego de la seducción. El jueves será un día de mucha alegría compartida.

  • Clave: Disfrute.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Tu atención se desplaza hacia el hogar y la familia. Podrías sentir el deseo de renovar tu espacio personal o resolver temas pendientes con figuras cercanas. La estabilidad emocional será tu prioridad.

  • Clave: Raíces.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tu mente estará muy ágil y curiosa. Es una excelente semana para ventas, escritos y traslados cortos. Conecta con hermanos o vecinos, ya que de esas charlas surgirán ideas brillantes.

  • Clave: Comunicación.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Foco en tus finanzas y valores personales. Analizá bien tus gastos y buscá nuevas formas de generar ingresos. Al finalizar la semana, te sentirás con mucha más seguridad sobre tus recursos.

  • Clave: Valoración.
Horóscopo lunes marzo
Noticias relacionadas
Horóscopo Piscis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Piscis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Piscis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Piscis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Último Momento
Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Santo Tomé: ladrones robaron $10.000.000 de una caja fuerte y un revólver calibre 38

Santo Tomé: ladrones robaron $10.000.000 de una caja fuerte y un revólver calibre 38

Feriado con fin de semana extralargo: qué se conmemora el 24 de marzo

Feriado con fin de semana extralargo: qué se conmemora el 24 de marzo

Ovación
Otra vez perjudicado: ¿hay una mano negra de los arbitrajes contra Unión?

Otra vez perjudicado: ¿hay una "mano negra" de los arbitrajes contra Unión?

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Villa Dora cayó en Bell Ville en sets corridos por la Liga Argentina Femenina

Villa Dora cayó en Bell Ville en sets corridos por la Liga Argentina Femenina

Colón no pudo en Córdoba y cayó ante Barrio Parque por la Liga Argentina

Colón no pudo en Córdoba y cayó ante Barrio Parque por la Liga Argentina

Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"