Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 16 de marzo

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Esta semana marca el inicio de tu temporada. Sentirás un impulso vital renovado para arrancar proyectos que tenías pausados. Es el momento de liderar, pero cuidado con la impulsividad en el ámbito laboral el miércoles.

Clave: Autoconfianza.

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Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Días de introspección. Antes de lanzarte a lo nuevo, necesitas cerrar ciclos emocionales. El fin de semana será ideal para disfrutar de los placeres sencillos y conectar con la naturaleza.

Clave: Soltar el pasado.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu vida social se activa de manera notable. Recibirás invitaciones o propuestas de colaboración muy interesantes. En el amor, la comunicación fluida será tu mejor herramienta para resolver malentendidos.

Clave: Networking.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Foco total en tu carrera y ambiciones. Es una semana para demostrar tus capacidades y buscar ese reconocimiento que mereces. No descuides tu intuición ante una decisión financiera importante el viernes.

Clave: Perseverancia.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Sentirás una gran necesidad de expandir tus horizontes, ya sea mediante el estudio o planeando un viaje. Tu optimismo será contagioso, lo que te facilitará las relaciones públicas y los acuerdos.

Clave: Apertura mental.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Semana para profundizar en tus vínculos. Es momento de hablar de lo que normalmente callas. En lo económico, podrías recibir noticias sobre trámites, herencias o inversiones compartidas.

Clave: Transformación.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Las relaciones de pareja y socios ocupan el centro de la escena. Buscarás el equilibrio y la armonía, pero no cedas más de la cuenta por evitar conflictos. Tu encanto personal estará en su punto máximo.

Clave: Negociación.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Es tiempo de organizar tu rutina y prestar atención a tu bienestar físico. Pequeños cambios en tus hábitos diarios darán grandes resultados a largo plazo. En el trabajo, la eficiencia será tu sello.

Clave: Disciplina.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

La creatividad y el romance florecen. Estás en una etapa ideal para expresarte artísticamente o dejarte llevar por el juego de la seducción. El jueves será un día de mucha alegría compartida.

Clave: Disfrute.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Tu atención se desplaza hacia el hogar y la familia. Podrías sentir el deseo de renovar tu espacio personal o resolver temas pendientes con figuras cercanas. La estabilidad emocional será tu prioridad.

Clave: Raíces.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tu mente estará muy ágil y curiosa. Es una excelente semana para ventas, escritos y traslados cortos. Conecta con hermanos o vecinos, ya que de esas charlas surgirán ideas brillantes.

Clave: Comunicación.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Foco en tus finanzas y valores personales. Analizá bien tus gastos y buscá nuevas formas de generar ingresos. Al finalizar la semana, te sentirás con mucha más seguridad sobre tus recursos.