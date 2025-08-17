Horóscopo del domingo 17 de agosto de 2025
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este domingo 17 de agosto
Aries (21 de marzo al 19 de abril)
La jornada te empuja a actuar con decisión. Evitá discusiones innecesarias y usá tu energía para avanzar en proyectos personales.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
Un día ideal para fortalecer vínculos familiares. Podría surgir una conversación importante que te dará tranquilidad y claridad.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
La comunicación será tu gran aliada. Estás más expresivo y con facilidad para convencer a los demás de tus ideas.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
El domingo trae calma emocional. Un buen momento para descansar y disfrutar de pequeños placeres que te llenan el alma.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Tu brillo natural atrae miradas. Es un buen día para planear salidas o actividades sociales que te conecten con personas afines.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Se activa tu intuición. Atendé señales que podrían ayudarte a resolver un problema que parecía no tener salida.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Podrías recibir una propuesta interesante. El equilibrio será clave: no te precipites antes de tomar una decisión importante.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Los cambios que venís pensando comienzan a tomar forma. Día ideal para cortar con viejos hábitos y renovarte.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
El optimismo te acompaña. Aprovechá para hacer planes de viajes o actividades que te saquen de la rutina.
Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Tu disciplina da frutos. Reconocimientos o pequeños logros llegan y te motivan a seguir en el camino trazado.
Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
La creatividad estará al máximo. Es un buen día para actividades artísticas, hobbies o proyectos fuera de lo común.
Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)
La sensibilidad se intensifica. Una charla profunda con alguien cercano puede ayudarte a sanar viejas emociones.