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¿Qué le podría esperar a Unión? Los posibles cruces en octavos y el escenario que se abre

Unión aún debe sellar su clasificación, pero ya tiene en el radar a sus potenciales rivales en la fase final del Apertura. Se la juega ante Talleres.

1 de mayo 2026 · 12:12hs
¿Qué le podría esperar a Unión? Los posibles cruces en octavos y el escenario que se abre

Unión llega a la última fecha de la Zona A ubicado en el 8° puesto con 20 puntos. Hoy, ese lugar lo estaría emparejando con el líder de la Zona B en los octavos de final del Torneo Apertura.

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Así está la parte alta de su zona:

1° Estudiantes — 28 pts

2° Boca — 27 pts

3° Vélez — 27 pts

4° Talleres — 25 pts

5° Lanús — 23 pts

6° San Lorenzo — 22 pts

7° Independiente — 21 pts

8° Unión — 20 pts

En la Zona B, los equipos que hoy ocupan los primeros lugares son:

1° Independiente Rivadavia — 33 pts

2° River — 29 pts

3° Argentinos — 29 pts

4° Rosario Central — 27 pts

Los posibles rivales de Unión

Si Unión logra avanzar, su rival dependerá de su posición final, aunque hoy el cruce más probable sería ante Independiente Rivadavia (en Mendoza).

Sin embargo, un cambio mínimo en la tabla podría modificar completamente el panorama. También aparecen como alternativas:

* River Plate (en el Monumental)

* Argentinos Juniors (en La Paternal)

* Rosario Central (en el Gigante de Arroyito)

Todos los escenarios implican jugar como visitante, ya que el reglamento establece que el mejor ubicado define en su estadio.

Así se perfila el cuadro hoy

Con las posiciones actuales, los cruces de octavos serían:

Parte alta

Estudiantes vs Barracas Central

Rosario Central vs Lanús

River vs Independiente

Vélez vs Gimnasia

Parte baja

Independiente Rivadavia vs Unión

Talleres vs Belgrano

Boca vs Huracán

Argentinos vs San Lorenzo

¿Qué rival le conviene a Unión?

No hay respuestas simples, pero sí matices:

Independiente Rivadavia: el líder, el más sólido y el que mejor llega. Difícil, pero menos historia pesada. Llega de golear en el clásico y a paso ganador en la Libertadores. La doble competencia le podría jugar en contra desde lo físico.

River: el de mayor jerarquía individual y peso institucional. El escenario más complejo. Sin embargo, es un equipo muy terrenal.

Argentinos: equipo intenso, dinámico y muy fuerte de local. Incómodo desde lo táctico. Se presenta como uno de los grandes candidatos, sin doble competencia.

Rosario Central: fuerte en Arroyito, con empuje de su gente. Un rival siempre duro en casa y que tiene el plus de contar con un Ángel Di María en una excelente versión. También viene con el trajín de la doble competencia.

En ese contexto, evitar a River podría ser el primer objetivo. Pero también es cierto que Independiente Rivadavia llega como el más regular del torneo.

Todo depende de una última jornada a todo o nada

Antes de pensar en rivales, Unión debe resolver lo propio. Si gana, se mete en octavos. Si no, deberá esperar lo que ocurra con Instituto y Defensa y Justicia.

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Recién después podrá mirar el cuadro completo. Por ahora, el foco está en Talleres. Pero en el horizonte ya aparecen posibles destinos: Mendoza, Núñez, La Paternal o Rosario. Y cada uno representa un desafío diferente.

Unión Talleres Independiente Rivadavia
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