El poder ofensivo que recupera Unión con la vuelta de Estigarribia

Marcelo Estigarribia vuelve tras la suspensión siendo el que más remata al arco en el Apertura. Un dato que potencia la ilusión de Unión para recibir a Talleres

Unión se juega mucho más que tres puntos este sábado cuando, desde las 18.45, se midá contra Talleres en el estadio 15 de Abril por la fecha 9 de la zona A del Torneo Apertura , en un duelo determinante donde estará en juego la clasificación a los playoffs.

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En ese contexto, hay una noticia que renueva el optimismo en el mundo rojiblanco: el regreso de Marcelo Estigarribia. El atacante cumplió con su fecha de suspensión por acumulación de amarillas y vuelve en un momento clave, no solo por su presencia en el área sino también por un dato que marca su protagonismo.

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La vuelta de Chelo, clave para Unión

Estigarribia es el jugador con más remates al arco en toda la Liga Profesional, con 38 intentos. Si bien suma cuatro goles —lo que refleja que no siempre traduce en eficacia su insistencia—, también deja en evidencia su permanente búsqueda y su rol central en el ataque tatengue. Además, en el último mes mostró una mejora en la puntería con tres conquistas al hilo, algo que ilusiona de cara a este compromiso decisivo.

Embed No todos los 9 son iguales

En la LPF 2026, con delanteros centro de +600 minutos, aparecen perfiles muy distintos.



Volumen de remate

Estigarribia, Villa y Tarragona están entre los que más finalizan.

Impacto directo

Ávalos lidera en goles + asistencias con 12… pic.twitter.com/Jxtt2K7ptX — DataMoroni (@DataMoroni) April 30, 2026

En ese ranking de voracidad ofensiva también aparece Cristian Tarragona con 33 disparos, al igual que Sebastián Villa de Independiente Rivadavia, lo que refuerza una tendencia clara: Unión cuenta con los atacantes más insistentes del campeonato.

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Ese volumen ofensivo es, justamente, una de las principales armas del equipo santafesino. En un partido donde no hay margen para el error, la capacidad de generar situaciones será clave. Con Estigarribia nuevamente como referencia y con un equipo que no se cansa de intentar, Unión afronta una verdadera final con la convicción de que su insistencia puede marcar la diferencia. Ahora, más que nunca, necesita transformar esa voracidad en goles.