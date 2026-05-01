El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, agradeció el trabajo y el esfuerzo de sus ingenieros y mecánicos y aseguró estar “feliz” de haber tenido una buena clasificación sprint en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.
Franco Colapinto, tras una gran clasificación sprint en Miami: "Estoy muy contento"
Franco Colapinto agradeció el trabajo de Alpine y aseguró estar “feliz” de haber tenido una buena clasificación sprint en el Gran Premio de Miami de la F1
1 de mayo 2026 · 19:16hs
Poco después de bajarse del auto en el que clasificó octavo, el pilarense afirmó que “fue un buen laburo de todo el equipo” y que está muy “contento” por haber “arrancado de cero”.
Franco Colapinto largará octavo en la carrera sprint del próximo sábado 2 de mayo, a las 13 de Argentina y, en caso de poder mantener la posición al término de las 19 vueltas, sumará su segundo punto en la temporada 2026, habiendo puntuado también en el Gran Premio de China, la segunda fecha.