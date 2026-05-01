Colón y una señal que preocupa: otra vez sin presencia de inferiores en el equipo titular

Colón volvería a presentar un equipo titular sin jugadores surgidos del club, una postal que abre interrogantes sobre el trabajo formativo.

En la previa del compromiso ante Los Andes de este sábado a las 15.30 en el Eduardo Gallardón, Colón perfila una formación con una particularidad que ya dejó de ser aislada: no habría futbolistas de inferiores dentro del once inicial.

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Más allá de nombres y rendimientos, la situación vuelve a poner el foco en la escasa participación de jugadores formados en el club dentro de la estructura principal.

Cambios que empujaron a los juveniles afuera de la formación de Colón

La salida de Tomás Paredes del equipo se dio tras la recuperación física de Matías Budiño, lo que reconfiguró la defensa pese a que el juvenil había respondido con buenos rendimientos.

A su vez, Conrado Ibarra perdió terreno luego de la caída frente a Deportivo Morón. En su lugar regresaría Facundo Castet, quien ni siquiera había sido convocado en partidos anteriores, pero reaparece directamente con chances de titularidad.

Bajas y decisiones que achican el margen en Colón

El mediocampista Matías Muñoz continúa cumpliendo su sanción, lo que también altera las variantes disponibles en el mediocampo. En paralelo, la situación de Federico Lértora suma incertidumbre: viajó con el plantel, pero no hay garantías de que sea titular.

Zahuir Yunis (2).jpg Zahir Yunis pasó de ser titular indiscutido en Colón, a ni siquiera tener un lugar entre los 11 en Reserva. IG zahiryunis_

En ese contexto, tampoco aparece en la lista Zahir Yunis, uno de los jóvenes que había tenido protagonismo durante 2025, incluso desde el arranque en varios encuentros.

Presencia en el banco, pero no en el campo

Dentro de los concentrados, los nombres de inferiores que se destacan son Tomás Paredes, Conrado Ibarra y Mateo Cardozo, este último con minutos recientes en su debut ante Godoy Cruz.

Sin embargo, su participación se limita, por ahora, a alternativas desde el banco, lejos de consolidarse como piezas estables en el equipo titular.

Un diagnóstico que va más allá del partido

La reiteración de esta tendencia deja al descubierto una problemática estructural. La falta de futbolistas surgidos del club en el once inicial no solo responde a decisiones puntuales, sino que también refleja una debilidad en la proyección y consolidación de juveniles.

En un contexto donde muchos equipos apuestan a sus canteras, Colón muestra un escenario distinto: la identidad formativa pierde terreno frente a la urgencia de resultados.

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Lo que aparece como una decisión futbolística también se transforma en un mensaje institucional. La ausencia de jugadores propios en el equipo titular expone una desconexión con las raíces del club.

Y en ese punto, el desafío no solo será competir en la cancha, sino también reconstruir un camino que vuelva a integrar a sus inferiores como parte central del proyecto deportivo.