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Una vuelta clave y dos bajas de peso en los citados de Unión para recibir a Talleres

Se conocieron los convocados de Unión para recibir este sábado, desde las 18.45, a Talleres por la fecha 9 de la zona A del Apertura

Ovación

Por Ovación

1 de mayo 2026 · 21:07hs
Una vuelta clave y dos bajas de peso en los citados de Unión para recibir a Talleres

Prensa Unión

Unión ya tiene todo preparado para uno de los partidos más determinantes del semestre este sábado cuando, desde las 18.45, reciba a Talleres por la fecha 9 del Torneo Apertura, con el objetivo de asegurar su lugar en los playoffs.

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En la previa, el entrenador Leonardo Madelón optó por sostener la base que viene compitiendo, con apenas una variante en mente, aunque fiel a su estilo no confirmó el equipo titular. Lo que sí quedó definido es la lista de convocados, que refleja tanto regresos importantes como ausencias que obligan a reacomodar piezas.

• LEER MÁS: El detalle con el que Unión quiere intimidar a Talleres en la previa

Entre las bajas, no estarán Nicolás Palavecino ni Bruno Pittón, ambos descartados por lesión. Dos ausencias que restan variantes, especialmente en zonas donde el equipo venía encontrando regularidad.

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La contracara es el retorno de Marcelo Estigarribia, quien vuelve tras cumplir su suspensión y se perfila como una pieza clave en el frente de ataque para un partido donde Unión necesita peso ofensivo. Otro foco está puesto en Cristian Tarragona, que llega con cuatro tarjetas amarillas y deberá manejarse con cautela para no perderse un eventual cruce decisivo en caso de clasificación.

Los convocados de Unión

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