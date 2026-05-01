Colón ya conoce el día y la hora de la visita a Estudiantes (BA) en la fecha 14

Colón ya tiene horario y día para el compromiso de visitante ante Estudiantes de Buenos Aires por la fecha 14 de la zona A de la Primera Nacional

En torneos largos, no todo pasa por el próximo partido. También hay una planificación silenciosa que ordena la cabeza y el trabajo. En ese sentido, Colón sumó una certeza en medio de la vorágine: ya conoce cuándo volverá a salir a escena unas fechas más adelante.

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Colón, con una nueva fecha confirmada

Será el sábado 16 de mayo, a las 15.30, cuando visite a Estudiantes de Buenos Aires por la fecha 14 de la Primera Nacional.

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El dato, que puede parecer menor en plena competencia, no lo es puertas adentro. Tener el calendario más claro permite ajustar cargas, planificar entrenamientos y proyectar con mayor precisión un tramo del torneo donde cada detalle empieza a pesar.

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Mientras el foco principal sigue puesto en el compromiso inmediato de este sábado ante Los Andes, en Colón ya empiezan a acomodar las piezas pensando en lo que viene. Porque en una categoría tan exigente, anticiparse también juega su partido. El camino es largo, pero ahora tiene una marca más. Y Colón ya sabe cuándo deberá volver a estar listo.