Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 19 de agosto

19 de agosto 2025 · 07:00hs
Horóscopo LEO

UNO Santa Fe

Horóscopo LEO

Horóscopo del martes 19 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Jornada con mucha energía, pero también con cierta tensión. Buen momento para resolver trámites pendientes. Evitá discusiones en el trabajo.

horoscopo.jpg
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La paciencia será tu aliada. Un tema económico comienza a ordenarse. En lo afectivo, alguien cercano buscará tu apoyo.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu creatividad estará en alza. Ideal para comunicarte, cerrar acuerdos o iniciar un proyecto. En lo personal, no descuides tu descanso.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Día sensible: podrían aflorar viejas emociones. No tomes decisiones apresuradas. La familia será un refugio importante.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu capacidad de liderazgo se notará en el ámbito laboral. Etapa para mostrar seguridad en lo que hacés. En el amor, momento propicio para fortalecer la pareja.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Organización y claridad mental: eso te dará ventaja este martes. Poné el foco en la salud y en tu bienestar físico.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El equilibrio será clave. Posibles tensiones en lo laboral, pero sabrás mediar. Una buena noticia afectiva te levantará el ánimo.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intuición está muy fuerte. Presta atención a señales y oportunidades. En lo económico, podrían surgir gastos imprevistos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Día para planificar a futuro. Una charla importante puede abrirte nuevas puertas. Energía positiva en temas de estudio o viajes.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

No te exijas de más. Podría aparecer cierto cansancio físico. En lo laboral, reconocen tu esfuerzo. Buen momento para organizar las finanzas.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tus ideas innovadoras encuentran eco en tu entorno. Excelente momento para trabajar en equipo. En lo afectivo, una sorpresa te alegrará el día.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad a flor de piel. Buen día para actividades artísticas o creativas. En lo personal, buscá espacios de calma y tranquilidad.

Horóscopo martes agosto
Noticias relacionadas
Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Maizon Rodríguez: En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Último Momento
Maizon Rodríguez: En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro

Maizon Rodríguez: "En Unión me piden girar la pelota rápido y ser más seguro"

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Ovación
Madelón: Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe

Madelón: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

El santafesino Nahuel Retamoso peleará con el Potro Eniz en Dolores

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Santa Fe tuvo un saldo positivo en la gira realizada por Mendoza

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Las Panteras tienen lista definitiva para el Mundial de Tailandia

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Los Pumas tienen novedades en su plantel para la revancha

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!