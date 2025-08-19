Como es habitual te acercamos el horóscopo para este martes 19 de agosto

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Jornada con mucha energía, pero también con cierta tensión. Buen momento para resolver trámites pendientes. Evitá discusiones en el trabajo.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

La paciencia será tu aliada. Un tema económico comienza a ordenarse. En lo afectivo, alguien cercano buscará tu apoyo.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu creatividad estará en alza. Ideal para comunicarte, cerrar acuerdos o iniciar un proyecto. En lo personal, no descuides tu descanso.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Día sensible: podrían aflorar viejas emociones. No tomes decisiones apresuradas. La familia será un refugio importante.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu capacidad de liderazgo se notará en el ámbito laboral. Etapa para mostrar seguridad en lo que hacés. En el amor, momento propicio para fortalecer la pareja.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Organización y claridad mental: eso te dará ventaja este martes. Poné el foco en la salud y en tu bienestar físico.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El equilibrio será clave. Posibles tensiones en lo laboral, pero sabrás mediar. Una buena noticia afectiva te levantará el ánimo.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intuición está muy fuerte. Presta atención a señales y oportunidades. En lo económico, podrían surgir gastos imprevistos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Día para planificar a futuro. Una charla importante puede abrirte nuevas puertas. Energía positiva en temas de estudio o viajes.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

No te exijas de más. Podría aparecer cierto cansancio físico. En lo laboral, reconocen tu esfuerzo. Buen momento para organizar las finanzas.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tus ideas innovadoras encuentran eco en tu entorno. Excelente momento para trabajar en equipo. En lo afectivo, una sorpresa te alegrará el día.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad a flor de piel. Buen día para actividades artísticas o creativas. En lo personal, buscá espacios de calma y tranquilidad.