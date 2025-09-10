Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 10 de septiembre

10 de septiembre 2025 · 07:05hs
Horóscopo Virgo 2025

UNO Santa Fe

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo del miércoles 10 de septiembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Un día para enfocarte en tu productividad. Evitá la impulsividad y vas a lograr grandes avances en tus proyectos.

horoscopo.jpg
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Se abre un momento ideal para darle espacio al disfrute y a la creatividad. Algo artístico o culinario puede devolverte el buen humor.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Las conversaciones serán clave. Podrás resolver malentendidos si elegís el diálogo abierto y claro. No temas pedir ayuda.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Hoy la energía se centra en tu mundo íntimo y familiar. Aprovechá para ordenar el hogar o fortalecer los vínculos más cercanos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu carisma brillará y te pondrá en el centro de atención. Usalo para abrir puertas laborales o sociales. Momento propicio para negociar.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La organización será tu aliada. Ordenar papeles, cuentas o pendientes te permitirá sentirte más liviano y con mayor control.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El día favorecerá tu vida social. Podrían surgir encuentros agradables o nuevas conexiones que sumen a tu camino.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Necesitarás poner límites claros. Un “no” a tiempo te ahorrará desgaste emocional y te permitirá cuidar tu energía.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu espíritu aventurero se activa. Es buen momento para planificar viajes o ampliar horizontes a través de cursos o nuevas experiencias.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Las finanzas ocupan tu atención. Es recomendable hacer ajustes y revisar gastos para ordenar tu economía personal.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu creatividad y visión de futuro te darán buenas ideas. Compartirlas con los demás puede abrirte oportunidades inesperadas.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Será un día ideal para conectarte con tu mundo interior. Meditar, descansar o escuchar tu intuición te dará claridad para seguir adelante.

Horóscopo miércoles septiembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Último Momento
Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

Ovación
Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Poletti: Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría

Poletti: "Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría"

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional