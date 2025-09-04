Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 4 de septiembre

4 de septiembre 2025 · 07:06hs
Horóscopo del jueves 4 de septiembrede 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Jornada con mucho movimiento. Tus decisiones rápidas serán clave para resolver imprevistos. En el amor, la espontaneidad traerá alegría y complicidad.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El jueves invita a la calma y a disfrutar de lo simple. En lo laboral, mantener la constancia dará frutos. En lo sentimental, un gesto sincero traerá unión.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu ingenio se destacará en reuniones o conversaciones importantes. Cuidado con dispersarte en varias tareas a la vez. En el amor, una charla profunda aclarará dudas.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La energía del día te pide refugiarte en tu mundo emocional. En lo laboral, pequeños avances traerán satisfacción. En el amor, la empatía será el puente ideal con tu pareja.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Brillarás en actividades sociales o laborales, donde tu capacidad de liderazgo se notará. En el amor, un detalle romántico puede marcar la diferencia.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Día propicio para ordenar lo pendiente y organizar finanzas. En lo laboral, tu precisión será muy valorada. En el amor, paciencia y comprensión evitarán tensiones.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El jueves trae oportunidades de encuentros y acuerdos. Tu diplomacia será fundamental. En el amor, será un buen día para disfrutar de planes compartidos.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Jornada intensa: podrás resolver asuntos importantes si actuás con serenidad. En el amor, tu magnetismo atraerá nuevas experiencias.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El optimismo te acompañará y contagiarás entusiasmo en tu entorno. Excelente día para aprender algo nuevo o proyectar viajes. En el amor, momentos divertidos reforzarán la pareja.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Día ideal para tomar decisiones prácticas en temas laborales o económicos. En lo sentimental, un gesto firme generará seguridad en tu relación.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu creatividad y originalidad destacarán. Jornada excelente para innovar. En el amor, tu frescura generará conexión y confianza.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

El jueves pide equilibrio entre dar y recibir. No descuides tu descanso. En el amor, un momento íntimo reforzará la unión emocional.

