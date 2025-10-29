Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 29 de octubre

29 de octubre 2025 · 07:40hs
Horóscopo del miércoles 29 de octubre

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

Este es tu mejor día de la semana. La energía expansiva de Mercurio en Sagitario, tu zona de viajes y filosofía, te impulsa a tomar decisiones que te permitan avanzar en tus ingresos y puesto laboral. La perseverancia te asegura el éxito. En el amor, vivirás momentos de alegría y confianza.

cáncer escorpio piscis signos zodíaco 1.jpg

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

Alcanzarás el éxito como consecuencia del esfuerzo y empeño puesto en tus objetivos. A nivel sentimental, aunque las exigencias de tu pareja te desborden, debes manejarte con suavidad para evitar herir sus sentimientos. Si la situación económica es tensa, mantén la calma, las soluciones aparecerán.

Géminis (22 de mayo - 21 de junio)

Hoy debes poner más atención que de costumbre en el trabajo y tratar de concentrarte para evitar errores. En el amor, podría ser el comienzo de un posible romance o el inicio de una etapa con sentimientos más profundos. Las áreas de comunicación y relaciones están muy bien aspectadas.

Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Podrías sentirte con los nervios a flor de piel, afectando especialmente tu área estomacal. Intenta controlar esta energía, ya que bien canalizada puede ser muy potente. Recibirás ganancias a través de diferentes actividades. Usa tu don de gentes y encanto para lograr tus propósitos.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Es un día para disfrutar de felicidad en el hogar, placer y amor. Podrías alcanzar el éxito sin grandes esfuerzos, solo usando tu potencial creativo. En el terreno económico, podrías recibir ganancias gracias a tus relaciones de amistad. Evita la impulsividad y sé consciente de los cambios que debes afrontar.

Virgo (23 de agosto - 23 de septiembre)

Tu sentido crítico podría causarte problemas emocionales si no mides tus palabras. En el trabajo, revisa cuidadosamente los documentos y concéntrate para evitar errores. La clave del éxito será la organización y la persistencia. Podrías conseguir apoyo de personas importantes.

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

La Luna Nueva reciente en tu signo aumenta tu confianza. Es el momento ideal para lanzarte a poner en marcha ese plan que has estado esperando. Sentirás urgencia por resolver temas económicos o saldar cuentas, buscando una mayor autonomía financiera.

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

El día te invita a la introspección y al cierre de ciclos. Tómate un momento para meditar y estar a solas; la energía acumulada en tu inconsciente pide ser liberada antes de tu cumpleaños. Confía en tu intuición para detectar verdades ocultas.

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

La entrada de Mercurio a tu signo expande tu comunicación y pensamiento. Sentirás un gran deseo de lograr tus objetivos gracias al trabajo arduo. Las compras de propiedades y los viajes por trabajo están muy bien aspectados. Sé perceptivo y evita sentimientos negativos como el rencor o los celos.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

El triunfo será tuyo gracias a tu determinación y fuerza. Se afirmará la verdad y la justicia en tu entorno. Tienes que fijar muy bien la atención en cada paso que des, evitando la falta de sinceridad. Dedica este día a tu pareja para un merecido descanso y disfruta de la vida emocional.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Debes proyectar tus metas y cumplirlas de manera ordenada, ya que tu inseguridad podría conspirar en contra. Cuidado con las inversiones a corto plazo por posibles traiciones. En el amor, evita dispersar tus energías afectivas y enfócate en solucionar los conflictos familiares.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Tu mejor opción hoy es planear un viaje de fin de semana a un lugar tranquilo o cercano al agua. Es un buen día para el aprendizaje y la lectura. Presta mucha atención a tus sueños, ya que pueden darte pistas interesantes para tu vida y conducirte a un valioso conocimiento interno.

