Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 5 de noviembre

5 de noviembre 2025 · 07:01hs
Horóscopo Escorpio

UNO Santa Fe

Horóscopo Escorpio

Horóscopo del miércoles 5 de noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Día ideal para tomar decisiones rápidas y resolver temas pendientes. No postergues más aquello que sabés que depende de vos. En el amor, una charla sincera puede renovar una relación.

horoscopo.jpg
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tu paciencia será puesta a prueba, especialmente en temas laborales. Mantené la calma y confiá en tus tiempos. En el plano afectivo, alguien cercano podría sorprenderte con una demostración de cariño.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu mente estará más creativa que nunca. Es momento de expresar ideas, escribir o comunicar lo que sentís. En lo emocional, no te disperses: elegí con el corazón.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Necesitás cuidar tu energía. Evitá absorber problemas ajenos y priorizá el descanso. En el amor, los gestos simples fortalecerán tus vínculos más profundos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Una jornada con brillo personal: tus talentos se destacan y atraés miradas. En lo laboral, confiá en tu instinto. En pareja, una propuesta inesperada puede encender la pasión.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Te sentís exigido, pero los resultados valdrán el esfuerzo. En lo sentimental, es tiempo de aflojar el control y dejarte llevar. Cuidá la salud y la alimentación.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El equilibrio que tanto buscás se empieza a manifestar. Buenas noticias en temas económicos o familiares. En el amor, hay armonía y entendimiento.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Día de transformación. Podés cerrar un ciclo importante o tomar una decisión definitiva. En lo emocional, la pasión se renueva con intensidad.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu espíritu aventurero se activa. Podés planear un viaje o cambiar rutinas que te aburren. En el amor, un nuevo interés podría encender tu curiosidad.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

El trabajo demandará concentración y disciplina, pero te sentirás recompensado. En pareja, aprendé a compartir más sin miedo a perder tu espacio.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Ideas originales y buen momento para los proyectos grupales. En lo sentimental, se avecina una conversación que puede aclarar muchas cosas. Escuchá más.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu sensibilidad estará a flor de piel. Evitá personas negativas y rodeate de quienes te hagan bien. Un gesto romántico puede marcar la jornada.

Horóscopo miércoles noviembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Armas semiautomáticas: el Gobierno oficializó requisitos para la tenencia de fusiles y carabinas símil asalto

Armas semiautomáticas: el Gobierno oficializó requisitos para la tenencia de fusiles y carabinas símil asalto

Último Momento
Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Armas semiautomáticas: el Gobierno oficializó requisitos para la tenencia de fusiles y carabinas símil asalto

Armas semiautomáticas: el Gobierno oficializó requisitos para la tenencia de fusiles y carabinas símil asalto

El Gobierno rematará casas del Plan Procrear sin adjudicar: cómo participar

El Gobierno rematará casas del Plan Procrear sin adjudicar: cómo participar

Colón, alerta a la definición del nuevo formato de la Primera Nacional

Colón, alerta a la definición del nuevo formato de la Primera Nacional

Ovación
Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia se metieron en semifinales

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia se metieron en semifinales

Argentinos e Independiente Rivadavia se enfrentan en la gran final de la Copa Argentina

Argentinos e Independiente Rivadavia se enfrentan en la gran final de la Copa Argentina

¿Cómo salieron los últimos 10 Superclásicos en La Bombonera?

¿Cómo salieron los últimos 10 Superclásicos en La Bombonera?

De Felippe afirmó no haber cobrado los premios por la Copa Argentina 2024

De Felippe afirmó no haber cobrado los premios por la Copa Argentina 2024

Un alivio: Colón, con una inhibición menos en el reporte de la FIFA

Un alivio: Colón, con una inhibición menos en el reporte de la FIFA

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos