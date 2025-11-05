Uno Santa Fe | Policiales | robo

Detuvieron a una pareja que robó en la casa de un alto jefe de la policía provincial

La pareja ingresó por el patio trasero de una vivienda en barrio Santa Rita y se llevó varios elementos personales. El rápido aviso de un vecino permitió un operativo cerrojo y la detención de ambos sospechosos.

5 de noviembre 2025 · 11:12hs
Los detenidos por el robo a la casa de un alto jefe policial

Este martes por la tarde, una pareja de delincuentes fue detenida luego de robar en la vivienda de un alto jefe policial en el barrio Santa Rita. Gracias al rápido aviso de un vecino, la policía montó un operativo cerrojo que permitió la aprehensión de ambos sospechosos y la recuperación de los objetos robados.

El hecho ocurrió cuando los moradores de la casa se ausentaron por pocos minutos para visitar a un familiar. En ese lapso, un hombre y una mujer ingresaron por el patio trasero, forzaron una puerta metálica y accedieron al interior del inmueble. Allí se apoderaron de efectos personales, los colocaron en una bolsa y se dieron a la fuga por el mismo sector.

La denuncia clave de un vecino

Un vecino, que conoce a la familia, escuchó ruidos extraños y de inmediato llamó al 911 y también al teléfono personal del dueño de la vivienda, quien es un alto oficial de Orden Público. El testigo observó a la pareja salir con la bolsa y aportó a la policía descripciones precisas sobre la vestimenta y contextura física de los ladrones.

Operativo y detención

Con esa información, efectivos de Orden Público y Cuerpos desplegaron un operativo cerrojo que permitió interceptar y detener a la pareja a pocas cuadras del lugar. Ambos intentaron resistirse violentamente, pero fueron reducidos.

Los detenidos fueron identificados como L. A. M., de 29 años, y W. O. C., de 28. En su poder se encontraron todos los elementos sustraídos, los cuales fueron recuperados y entregados nuevamente a sus propietarios.

Causas penales

La intervención fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I, que dio comunicación al fiscal de Flagrancia, Omar De Pedro. El funcionario judicial dispuso que ambos sospechosos permanezcan privados de su libertad y sean imputados por los delitos de robo, atentado y resistencia a la autoridad.

