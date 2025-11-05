Detuvieron a una pareja que robó en la casa de un alto jefe de la policía provincial

La pareja ingresó por el patio trasero de una vivienda en barrio Santa Rita y se llevó varios elementos personales. El rápido aviso de un vecino permitió un operativo cerrojo y la detención de ambos sospechosos.

Los detenidos por el robo a la casa de un alto jefe policial

Este martes por la tarde , una pareja de delincuentes fue detenida luego de robar en la vivienda de un alto jefe policial en el barrio Santa Rita . Gracias al rápido aviso de un vecino , la policía montó un operativo cerrojo que permitió la aprehensión de ambos sospechosos y la recuperación de los objetos robados.

El hecho ocurrió cuando los moradores de la casa se ausentaron por pocos minutos para visitar a un familiar. En ese lapso, un hombre y una mujer ingresaron por el patio trasero , forzaron una puerta metálica y accedieron al interior del inmueble. Allí se apoderaron de efectos personales , los colocaron en una bolsa y se dieron a la fuga por el mismo sector.

La denuncia clave de un vecino

Un vecino, que conoce a la familia, escuchó ruidos extraños y de inmediato llamó al 911 y también al teléfono personal del dueño de la vivienda, quien es un alto oficial de Orden Público. El testigo observó a la pareja salir con la bolsa y aportó a la policía descripciones precisas sobre la vestimenta y contextura física de los ladrones.

Operativo y detención

Con esa información, efectivos de Orden Público y Cuerpos desplegaron un operativo cerrojo que permitió interceptar y detener a la pareja a pocas cuadras del lugar. Ambos intentaron resistirse violentamente, pero fueron reducidos.

Los detenidos fueron identificados como L. A. M., de 29 años, y W. O. C., de 28. En su poder se encontraron todos los elementos sustraídos, los cuales fueron recuperados y entregados nuevamente a sus propietarios.

Causas penales

La intervención fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I, que dio comunicación al fiscal de Flagrancia, Omar De Pedro. El funcionario judicial dispuso que ambos sospechosos permanezcan privados de su libertad y sean imputados por los delitos de robo, atentado y resistencia a la autoridad.

• LEER MÁS: Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos