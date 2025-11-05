Fue detenido en Córdoba el principal sospechoso de organizar escruches en Santa Fe

Se logró tras una investigación conjunta entre las justicias de Santa Fe y Córdoba. Sería el autor de 13 robos modalidad escruche que sucedieron en distintos barrios de la ciudad durante el último trimestre de 2024

El detenido está sindicado como el líder de la banda que realizaba robos del estilo "escruche" no solo en Santa Fe, sino también en Córdoba y Mendoza

Tras una investigación conjunta entre las justicias provinciales y fuerzas de seguridad , quedó detenido en Córdoba el presunto líder de una organización criminal que cometió robos modalidad escruche en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Mendoza . El hombre, identificado como J. E. B. , de 50 años, fue trasladado en las últimas horas a la ciudad de Santa Fe, donde se espera la audiencia imputativa que definirá su situación procesal.

La aprehensión estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I , que viajó a Córdoba luego de coordinar acciones con la justicia de esa provincia y con brigadas locales. El sospechoso sería el cabecilla de una banda que mantuvo en vilo a distintos barrios santafesinos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024 .

¿Qué es la modalidad “escruche”?

La modalidad “escruche” consiste en el ingreso a viviendas, oficinas o comercios vacíos, previamente marcados, para desactivar alarmas, cortar suministro eléctrico y robar dinero, joyas y objetos de valor, sin tener contacto con las víctimas. Se trata de delitos planificados, ejecutados con apoyo logístico y tareas de vigilancia previa.

Según fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la pesquisa fue dirigida por el fiscal Eric Fernández, a partir de un hecho de abuso de armas ocurrido en octubre de 2024. A partir de ese episodio, los investigadores comenzaron a seguir pistas mínimas que se convirtieron en el hilo conductor para desarticular una red delictiva más amplia.

Durante aproximadamente 90 días, la banda habría perpetrado al menos 13 robos modalidad escruche en viviendas de distintos barrios de Santa Fe.

El método: camionetas Hilux, llaves robadas y entradas silenciosas

Los delincuentes se movían con una metodología que se repitió en numerosos casos. Primero, forzaban camionetas Toyota Hilux estacionadas en la vía pública, robaban llaves de los domicilios de sus propietarios y luego ingresaban cuando no había nadie.

El seguimiento de cámaras de videovigilancia, sumado a análisis de patrones y movimientos, permitió a la PDI identificar uno por uno a los integrantes de la gavilla.

Allanamientos, detenciones y pruebas contundentes

En una primera etapa fueron identificados 12 miembros del grupo criminal. Durante los allanamientos se secuestraron herramientas de apertura, inhibidores de señal, celulares, documentación y otros elementos considerados prueba clave.

Varios de los detenidos fueron imputados en Santa Fe y permanecen con prisión preventiva.

El líder estaba prófugo: así fue su caída

El último eslabón que faltaba era el presunto líder. Había logrado mimetizarse y mantenerse en movimiento entre provincias. Sin embargo, agentes de investigaciones cordobeses lo localizaron cuando caminaba por el centro de la ciudad de Córdoba.

La detención fue rápida y sorpresiva: cuatro efectivos se abalanzaron sobre él, lo redujeron, lo esposaron y lo trasladaron a sede judicial. Posteriormente fue entregado a la PDI Santa Fe.

Actualmente se encuentra alojado en una dependencia policial del norte de la capital santafesina, a la espera de la audiencia imputativa que será definida por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

Se espera que en la audiencia el fiscal Eric Fernández impute a J. E. B. y detalle su rol como organizador y jefe de la banda, en relación a los robos modalidad escruche que afectaron a decenas de familias santafesinas durante la última parte de 2024.

• LEER MÁS: Rafaela: detuvieron al sospechoso de balear a un hombre en el barrio 2 de Abril