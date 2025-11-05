Uno Santa Fe | Policiales | Detenido

Fue detenido en Córdoba el principal sospechoso de organizar escruches en Santa Fe

Se logró tras una investigación conjunta entre las justicias de Santa Fe y Córdoba. Sería el autor de 13 robos modalidad escruche que sucedieron en distintos barrios de la ciudad durante el último trimestre de 2024

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de noviembre 2025 · 11:27hs
El detenido está sindicado como el líder de la banda que realizaba robos del estilo escruche no solo en Santa Fe

gentileza

El detenido está sindicado como el líder de la banda que realizaba robos del estilo "escruche" no solo en Santa Fe, sino también en Córdoba y Mendoza

Tras una investigación conjunta entre las justicias provinciales y fuerzas de seguridad, quedó detenido en Córdoba el presunto líder de una organización criminal que cometió robos modalidad escruche en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Mendoza. El hombre, identificado como J. E. B., de 50 años, fue trasladado en las últimas horas a la ciudad de Santa Fe, donde se espera la audiencia imputativa que definirá su situación procesal.

La aprehensión estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, que viajó a Córdoba luego de coordinar acciones con la justicia de esa provincia y con brigadas locales. El sospechoso sería el cabecilla de una banda que mantuvo en vilo a distintos barrios santafesinos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024.

¿Qué es la modalidad “escruche”?

La modalidad “escruche” consiste en el ingreso a viviendas, oficinas o comercios vacíos, previamente marcados, para desactivar alarmas, cortar suministro eléctrico y robar dinero, joyas y objetos de valor, sin tener contacto con las víctimas. Se trata de delitos planificados, ejecutados con apoyo logístico y tareas de vigilancia previa.

Según fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la pesquisa fue dirigida por el fiscal Eric Fernández, a partir de un hecho de abuso de armas ocurrido en octubre de 2024. A partir de ese episodio, los investigadores comenzaron a seguir pistas mínimas que se convirtieron en el hilo conductor para desarticular una red delictiva más amplia.

Durante aproximadamente 90 días, la banda habría perpetrado al menos 13 robos modalidad escruche en viviendas de distintos barrios de Santa Fe.

El método: camionetas Hilux, llaves robadas y entradas silenciosas

Los delincuentes se movían con una metodología que se repitió en numerosos casos. Primero, forzaban camionetas Toyota Hilux estacionadas en la vía pública, robaban llaves de los domicilios de sus propietarios y luego ingresaban cuando no había nadie.

El seguimiento de cámaras de videovigilancia, sumado a análisis de patrones y movimientos, permitió a la PDI identificar uno por uno a los integrantes de la gavilla.

Allanamientos, detenciones y pruebas contundentes

En una primera etapa fueron identificados 12 miembros del grupo criminal. Durante los allanamientos se secuestraron herramientas de apertura, inhibidores de señal, celulares, documentación y otros elementos considerados prueba clave.

Varios de los detenidos fueron imputados en Santa Fe y permanecen con prisión preventiva.

El líder estaba prófugo: así fue su caída

El último eslabón que faltaba era el presunto líder. Había logrado mimetizarse y mantenerse en movimiento entre provincias. Sin embargo, agentes de investigaciones cordobeses lo localizaron cuando caminaba por el centro de la ciudad de Córdoba.

La detención fue rápida y sorpresiva: cuatro efectivos se abalanzaron sobre él, lo redujeron, lo esposaron y lo trasladaron a sede judicial. Posteriormente fue entregado a la PDI Santa Fe.

Actualmente se encuentra alojado en una dependencia policial del norte de la capital santafesina, a la espera de la audiencia imputativa que será definida por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

Se espera que en la audiencia el fiscal Eric Fernández impute a J. E. B. y detalle su rol como organizador y jefe de la banda, en relación a los robos modalidad escruche que afectaron a decenas de familias santafesinas durante la última parte de 2024.

• LEER MÁS: Rafaela: detuvieron al sospechoso de balear a un hombre en el barrio 2 de Abril

Detenido escruches Santa Fe
Noticias relacionadas
EL hombre fue detenido durante un allanamiento.

Rafaela: detuvieron al sospechoso de balear a un hombre en el barrio 2 de Abril

Alerta en barrio Candioti Sur. Vecinos denunciaron y marcaron los puntos ciegos del delito por donde los ladrones ingresan a los techos de las viviendas. 

Vecinos en alerta en Bº Candioti Sur: pisadas en la madrugada y el terror de los robos que bajan de los techos

El santafesino se entregó a la policía junto a sus abogados luego de permanecer casi una semana prófugo

Paraná: cercado y sin salida, se entregó el santafesino acusado por la tentativa de femicidio contra su pareja

Hospital Cullen

Un rafaelino lucha por su vida en el Cullen luego de recibir un disparo en la cabeza

Lo último

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Se dio a conocer la camiseta que utilizará la Selección argentina en el Mundial 2026

Se dio a conocer la camiseta que utilizará la Selección argentina en el Mundial 2026

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Último Momento
Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Se dio a conocer la camiseta que utilizará la Selección argentina en el Mundial 2026

Se dio a conocer la camiseta que utilizará la Selección argentina en el Mundial 2026

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Aumento de casos de coqueluche en Santa Fe: Vemos un descenso en el cumplimiento del calendario de vacunación

Aumento de casos de coqueluche en Santa Fe: "Vemos un descenso en el cumplimiento del calendario de vacunación"

Superclásico: los árbitros que podrían dirigir el Boca-River

Superclásico: los árbitros que podrían dirigir el Boca-River

Ovación
Madelón: Hay que jugar al fútbol y no llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central

Madelón: "Hay que jugar al fútbol y no llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central"

Unión, con la guardia alta por la designación del árbitro ante Barracas Central

Unión, con la guardia alta por la designación del árbitro ante Barracas Central

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Quedaron definidos los horarios para la jornada final del Regional

Quedaron definidos los horarios para la jornada final del Regional

Fervor en Interlagos: se prepara un banderazo para apoyar a Franco Colapinto

Fervor en Interlagos: se prepara un banderazo para apoyar a Franco Colapinto

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos