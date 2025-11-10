Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 10 de noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Arranca la semana con mucha fuerza y decisión. Vas por todo y nada te detiene. En el trabajo, se abren oportunidades que premian tu iniciativa. En el amor, la pasión y la comunicación fluyen mejor.

horoscopo.jpg Imagen ilustrativa gentileza

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Comienza una etapa de estabilidad y enfoque. Mantené la calma ante posibles tensiones laborales. En el amor, la seguridad emocional será clave para sentirte pleno.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

El lunes llega con mucho movimiento y reuniones. Aprovechá tu carisma para abrir puertas y resolver asuntos pendientes. En el amor, las charlas sinceras renuevan la conexión.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Es momento de cuidar tus emociones y no sobrecargarte con los problemas ajenos. En lo laboral, tu empatía puede ayudarte a mediar o liderar con sensibilidad. En el amor, se avecina calma.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Iniciás la semana con entusiasmo y magnetismo. Todos notan tu presencia y tus ideas son escuchadas. En el amor, la atracción se enciende: dejate sorprender.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Lunes de orden y planificación. Tu mente analítica te permitirá resolver lo que otros no pueden. En el amor, un detalle simple mostrará cuánto te importa esa persona.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Empezás la semana con equilibrio y ganas de reencontrar armonía en tus vínculos. En el trabajo, llega una propuesta que podría entusiasmarte. En el amor, apostá a los gestos afectivos.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Energía poderosa de transformación. Ideal para iniciar algo que venías postergando. En el amor, se renuevan pasiones o llega una conexión intensa. Escuchá tu instinto.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Con optimismo y empuje, este lunes te impulsa a tomar acción. En el trabajo, se abren caminos para crecer. En el amor, tu alegría atrae y contagia a los demás.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Día de foco y responsabilidad. Si mantenés tu disciplina, verás resultados concretos pronto. En el amor, mostrarse vulnerable puede acercarte más a quien querés.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Lunes ideal para innovar, proponer y romper rutinas. Tus ideas pueden generar grandes cambios. En el amor, lo inesperado se vuelve emocionante.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

El inicio de la semana te encuentra más intuitivo que nunca. Confiá en tus corazonadas y seguí tu ritmo. En el amor, la conexión emocional será profunda y sincera.