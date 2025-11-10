Central Córdoba quiere quedar como escolta en su visita a Independiente Rivadavia

Central Córdoba buscará consolidarse entre los primeros de la Zona A ante Independiente Rivadavia, a quien visitará en Mendoza desde las 21.15.

Independiente Rivadavia y Central Córdoba chocan este lunes en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Bautista Gargantini. Se podrá ver por ESPN Premium.

Ya sin chances de playoffs, la “Lepra” estrenará en casa la conquista de la Copa Argentina, frente a un “Ferroviario” que puede quedar como escolta de la zona.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia vs Central Córdoba

Independiente Rivadavia: Gonzalo Marinelli o Agustín Lastra, Alejo Osella, Leonardo Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Matías Vera, Lucas Besozzi; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.