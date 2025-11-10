Colón vive su "Día D": este lunes vence el plazo para la presentación de listas

Este lunes a las 18 vence el plazo para la presentación de listas para las elecciones en Colón del 30 de noviembre. Así son las principales fórmulas.

El reloj institucional de Colón marca una fecha clave. Este lunes 10 de noviembre, a las 18 horas, vencerá el plazo para la presentación de listas que participarán en las elecciones del próximo 30 de noviembre, jornada que definirá el rumbo político e institucional del club y pondrá fin al ciclo de Víctor Godano al frente de la entidad del barrio Centenario.

Con el oficialismo fuera de competencia, el actual presidente transita sus últimos días de gestión enfocado en cumplir con compromisos económicos y administrativos antes del traspaso de mando, previsto para el 1° de diciembre. Entre sus prioridades se encuentran la resolución de la inhibición ante FIFA por la deuda con Alberto Espínola y la regularización de los derechos de imagen del plantel profesional, correspondientes a los últimos tres meses.

Cinco listas, un mismo objetivo: conducir a Colón

El escenario político sabalero se fue reconfigurando en las últimas semanas, con intensas negociaciones, acuerdos y definiciones. Finalmente, serán cinco las listas que se presentarán ante la Junta Electoral para competir en los comicios: José Alonso, Ricardo Luciani, Ricardo Magdalena, Gustavo Abraham y Carlos Trod encabezarán las propuestas que buscarán conducir el futuro del club.

Lista “Tradición Sabalera”

Presidente: José Alonso

Vice 1: Gustavo Ingaramo

Vice 2: Matías Vidoz

Vice 3: Alejandro Bonazzola

Secretario: Gabriel Méjico

Tesorero: Hugo Carnevale

Prensa: Espartako Sandaza

Relaciones Públicas: Patricio Fleming (h)

Lista “Sangre de Campeones”

Presidente: Ricardo Luciani

Vice 1: Alejandro Pirola

Vice 2: Federico Di Giácomo

Vice 3: Leandro Pérez

Tesorero: Fabián Frasca

Secretario: Adolfo Ruscitti

Prensa: Alejandra Raffanelli

Secretaría de Inversión: Ariel Utrera



Agrupación “Dr. Ricardo Magdalena”

Presidente: Ricardo Magdalena

Vice 1: Hugo Benuzzi

Vice 2: Pedro Uliambre

Vice 3: Guillermo Sanitá

Tesorero: Franco D’Andrea

Secretario: Adrián “Chachi” Ramírez

Prensa: Patricia Rivadero

En las próximas horas también se confirmarán las nóminas completas de las agrupaciones encabezadas por Gustavo Abraham y Carlos Trod, que ultiman detalles antes de presentar su documentación ante la Junta Electoral.

Una transición con cuentas pendientes

Mientras tanto, Godano busca cerrar su gestión con la mayor prolijidad posible. Además de las cuestiones financieras, el dirigente pretende dejar ordenados los aspectos administrativos para una transición ordenada que permita a la nueva comisión iniciar su mandato con bases firmes.

Así, Colón afronta una semana determinante, con la mirada puesta en el futuro institucional y deportivo. El “Día D” sabalero no solo marcará el cierre de listas, sino también el comienzo de una nueva etapa, en la que el club intentará reencontrarse con la estabilidad y el crecimiento que su gente anhela.