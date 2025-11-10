Riestra se quiere meter en zona de Libertadores ante Independiente

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Guillermo Laza. Se podrá ver por TNT Sports.

Deportivo Riestra e Independiente chocan este lunes en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Guillermo Laza. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Malevo”, que mantiene un importante invicto jugando de local, viene de una derrota y buscará en casa regresar a la victoria para meterse en zona de repechaje para la Copa Libertadores. El “Rojo”, en tanto, está afuera de todo pero quiere mantener la senda del triunfo tras dos partidos ganados al hilo.

Probables formaciones de Deportivo Riestra vs Independiente

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri, Facundo Miño; Milton Céliz, Jonatan Goitía, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Independiente: Rodrigo Rey, Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Gustavo Quinteros.