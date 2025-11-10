Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Unión sacó pecho en el estadio Ciudad, donde le ganó a Quimsa por 86-76, por la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2025 · 06:45hs
Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

En una noche de alto vuelo en el Estadio Ciudad, Unión se reencontró con la victoria al superar a Quimsa por 86 a 76, logrando un resultado de enorme valor por la jerarquía del rival y el rendimiento colectivo mostrado, por la fase regular de la Liga Nacional.

Unión, de menor a mayor ante Quimsa

El Tatengue inició el juego con algunas dudas y vio cómo el local se adelantaba en el marcador con el protagonismo de Tomás Cavallero y el aporte de los ingresados Lema y Figueredo, que permitieron a la “Fusión” cerrar el primer cuarto arriba por 22-17. Sin embargo, el conjunto santafesino fue creciendo en confianza con el correr de los minutos.

De la mano de Ignacio Alessio y un pasaje destacado de Elías, los dirigidos por Maximiliano Seigorman lograron dar vuelta la historia y marcharse al descanso largo con ventaja de 40-36, mostrando solidez en defensa y efectividad en la pintura.

En la reanudación, Meyinsse mantuvo a los santiagueños en partido, pero el capitán tatengue continuó inspirado desde el perímetro, sumando dos triples vitales para sostener la diferencia. Balbi, con una bomba sobre el cierre del tercer cuarto, amplió la brecha a 63-50, encaminando el triunfo visitante.

Ya en el último segmento, los intentos a distancia de Cavallero fueron insuficientes para un Quimsa que no logró frenar la intensidad santafesina. Basabe y Cabrera sellaron la victoria de Unión, que cerró el partido con autoridad por 86-76.

El gran nivel de Alessio, autor de 27 puntos, fue determinante para el triunfo, acompañado por un sólido Emiliano Basabe, quien aportó 18 tantos y 9 rebotes. En el dueño de casa, Cavallero finalizó con 20 puntos y Meyinsse con 15.

Con este resultado, Unión recuperó confianza y envión anímico en la Liga Nacional, demostrando que puede competir de igual a igual con los grandes del básquet argentino.

Unión Quimsa Liga Nacional
Noticias relacionadas
union visita a quimsa en santiago del estero en busca de la recuperacion

Unión visita a Quimsa en Santiago del Estero en busca de la recuperación

blindado: union encontro otra vez su fortaleza defensiva en el momento justo

Blindado: Unión encontró otra vez su fortaleza defensiva en el momento justo

vargas, ambicioso en union: ya cumplimos el primer objetivo y ahora vamos por mas

Vargas, ambicioso en Unión: "Ya cumplimos el primer objetivo y ahora vamos por más"

pitton, tras la clasificacion de union: esto es fruto del trabajo y encontramos confianza

Pittón, tras la clasificación de Unión: "Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza"

Lo último

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

Último Momento
Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Colón inició la semana con la inhibición de Alberto Espínola aún activa

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

El Quini estalla: quedó vacante y el miércoles se pone en juego ¡un pozo récord demás de $10.000 millones !

El Quini estalla: quedó vacante y el miércoles se pone en juego ¡un pozo récord demás de $10.000 millones !

Colón vive su Día D: este lunes vence el plazo para la presentación de listas

Colón vive su "Día D": este lunes vence el plazo para la presentación de listas

Ovación
Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Argentinos pretende levantar cabeza ante Belgrano para soñar con la Libertadores

Argentinos pretende levantar cabeza ante Belgrano para soñar con la Libertadores

Riestra se quiere meter en zona de Libertadores ante Independiente

Riestra se quiere meter en zona de Libertadores ante Independiente

Central Córdoba quiere quedar como escolta en su visita a Independiente Rivadavia

Central Córdoba quiere quedar como escolta en su visita a Independiente Rivadavia

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso