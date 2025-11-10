Unión dio el golpe en Santiago y volvió al triunfo ante Quimsa

Unión sacó pecho en el estadio Ciudad, donde le ganó a Quimsa por 86-76, por la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

En una noche de alto vuelo en el Estadio Ciudad, Unión se reencontró con la victoria al superar a Quimsa por 86 a 76, logrando un resultado de enorme valor por la jerarquía del rival y el rendimiento colectivo mostrado, por la fase regular de la Liga Nacional.

El Tatengue inició el juego con algunas dudas y vio cómo el local se adelantaba en el marcador con el protagonismo de Tomás Cavallero y el aporte de los ingresados Lema y Figueredo , que permitieron a la “Fusión” cerrar el primer cuarto arriba por 22-17. Sin embargo, el conjunto santafesino fue creciendo en confianza con el correr de los minutos.

De la mano de Ignacio Alessio y un pasaje destacado de Elías, los dirigidos por Maximiliano Seigorman lograron dar vuelta la historia y marcharse al descanso largo con ventaja de 40-36, mostrando solidez en defensa y efectividad en la pintura.

En la reanudación, Meyinsse mantuvo a los santiagueños en partido, pero el capitán tatengue continuó inspirado desde el perímetro, sumando dos triples vitales para sostener la diferencia. Balbi, con una bomba sobre el cierre del tercer cuarto, amplió la brecha a 63-50, encaminando el triunfo visitante.

Ya en el último segmento, los intentos a distancia de Cavallero fueron insuficientes para un Quimsa que no logró frenar la intensidad santafesina. Basabe y Cabrera sellaron la victoria de Unión, que cerró el partido con autoridad por 86-76.

El gran nivel de Alessio, autor de 27 puntos, fue determinante para el triunfo, acompañado por un sólido Emiliano Basabe, quien aportó 18 tantos y 9 rebotes. En el dueño de casa, Cavallero finalizó con 20 puntos y Meyinsse con 15.

Con este resultado, Unión recuperó confianza y envión anímico en la Liga Nacional, demostrando que puede competir de igual a igual con los grandes del básquet argentino.