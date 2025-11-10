Argentinos pretende levantar cabeza ante Belgrano para soñar con la Libertadores

Argentinos, que llega de perder la final de la Copa Argentina, recibirá desde las 21.15 a Argentinos, con la misión de seguir con vida por la Libertadores.

Argentinos Juniors y Belgrano chocan este lunes en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Diego Armando Maradona. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Bicho” viene de perder la final de la Copa Argentina pero con aspira a conseguir una victoria de local que lo meta en repechaje para la Copa Libertadores y que lo devuelva a la zona de playoffs. La visita también quiere ingresar entre los ocho mejores.

Probables formaciones de Argentinos Juniors vs Belgrano

Argentinos Juniros: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Ulises Sánchez, Lucas Menossi, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.