Alianza y Arroyo Leyes forzaron desempates en semifinales en el Promocional

Alianza le ganó como local a Kimberley, en tanto que Atlético Arroyo Leyes venció como visitante a Unión y Progreso por las semis del Promocional.

10 de noviembre 2025 · 08:32hs
El Torneo Promocional está cada vez más apasionante, de manera tal que para armar la final habrá terceros juegos en ambas llaves semifinales.

Alianza le ganó con autoridad a Kimberley en Santo Tomé, mientras que Atlético Arroyo Leyes sufrió hasta el final para recuperar el punto perdido en Villa María Selva.

image

El domingo 16 de noviembre en el Cándido Arrúa y la Costa Santafesina se disputarán los terceros encuentros.

DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE - TORNEO PROMOCIONAL

Semifinales - Juego 2

Alianza (ST) (1) 73 (Rodrigo Almada 21) - Kimberley (1) 42 (Federico Carreón 7)

Unión y Progreso (1) 64 (Emiliano Ceirano 14) - Atlético Arroyo Leyes (1) 65 (Juan Forastieri 13)

Reclasificación

Colón (SJ) 71 (Joaquín Burgos 16) - Colón (SF) 69 (Lucas Olivera 24)

Alumni (LP) 69 (Lautaro Fernández 25) - Santa Rosa 67 (Alexis Trioni 24)


Fuente: ASB

Alianza Arroyo Leyes Promocional
