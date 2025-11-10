Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI

Ansés ya estableció las fechas y los montos a pagar para el penúltimo mes del año para jubilaciones, pensiones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) arranca con las acreditaciones de noviembre para las jubilaciones, pensiones y asignaciones . Como todos los meses, las fechas se organizan según la terminación del DNI y el tipo de prestación, así que cada beneficiario tiene que consultar su día correspondiente.

Además, en noviembre se aplica un aumento que actualiza los ingresos previsionales y se mantiene el refuerzo económico para quienes reciben haberes mínimos. Gracias a estas medidas, varios grupos van a tener una leve mejora en el monto que reciben.

Monto de las prestaciones de Ansés en noviembre

En noviembre se aplica un aumento de 2,1%, calculado a partir del Índice de Precios al Consumidor de septiembre, siguiendo la fórmula de movilidad vigente por el Decreto 274/24.

A esto se le suma el refuerzo mensual de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo.

Jubilaciones y pensiones

Jubilación mínima: $403.150,64 (haber actualizado más refuerzo).

Puam: $336.520,51 (haber actualizado más refuerzo).

Pensión no contributiva: $303.205,45 (haber actualizado más refuerzo).

Jubilación máxima: $2.241.568,43.

Asignaciones

AUH: $119.714,29 por hijo. Se paga el 80% mensual ($95.771,43) y el 20% restante se cobra luego con la Libreta.

AUH por Discapacidad: $389.808,61.

Asignación por Embarazo: $119.714,29.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $58.862,25.

Asignación por Hijo con Discapacidad: $194.910,94.

Ansés: calendario de pagos de noviembre 2025

El calendario de noviembre 2025 se divide así:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 10/11

DNI 1: 11/11

DNI 2: 12/11

DNI 3: 13/11

DNI 4: 14/11

DNI 5: 17/11

DNI 6: 18/11

DNI 7: 19/11

DNI 8 y 9: 20/11

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 20/11

DNI 2 y 3: 25/11

DNI 4 y 5: 26/11

DNI 6 y 7: 27/11

DNI 8 y 9: 28/11

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0 al 9: entre el 10/11 y el 25/11

Asignación por Embarazo

DNI 0 al 9: del 10/11 al 25/11

Asignación por Prenatal

DNI 0 y 1: 10/11

DNI 2 y 3: 11/11

DNI 4 y 5: 12/11

DNI 6 y 7: 13/11

DNI 8 y 9: 14/11

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones: 10/11 al 10/12

Pensiones No Contributivas

DNI 0 al 9: 10/11 al 14/11 (según terminación)

Prestación por Desempleo