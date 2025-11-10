La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) arranca con las acreditaciones de noviembre para las jubilaciones, pensiones y asignaciones. Como todos los meses, las fechas se organizan según la terminación del DNI y el tipo de prestación, así que cada beneficiario tiene que consultar su día correspondiente.
Ansés: calendario de pagos de noviembre según el número de DNI
Ansés ya estableció las fechas y los montos a pagar para el penúltimo mes del año para jubilaciones, pensiones y asignaciones
Además, en noviembre se aplica un aumento que actualiza los ingresos previsionales y se mantiene el refuerzo económico para quienes reciben haberes mínimos. Gracias a estas medidas, varios grupos van a tener una leve mejora en el monto que reciben.
Monto de las prestaciones de Ansés en noviembre
En noviembre se aplica un aumento de 2,1%, calculado a partir del Índice de Precios al Consumidor de septiembre, siguiendo la fórmula de movilidad vigente por el Decreto 274/24.
A esto se le suma el refuerzo mensual de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo.
Jubilaciones y pensiones
-
Jubilación mínima: $403.150,64 (haber actualizado más refuerzo).
Puam: $336.520,51 (haber actualizado más refuerzo).
Pensión no contributiva: $303.205,45 (haber actualizado más refuerzo).
Jubilación máxima: $2.241.568,43.
Asignaciones
-
AUH: $119.714,29 por hijo. Se paga el 80% mensual ($95.771,43) y el 20% restante se cobra luego con la Libreta.
AUH por Discapacidad: $389.808,61.
Asignación por Embarazo: $119.714,29.
Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $58.862,25.
Asignación por Hijo con Discapacidad: $194.910,94.
El calendario de noviembre 2025 se divide así:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI 0: 10/11
- DNI 1: 11/11
- DNI 2: 12/11
- DNI 3: 13/11
- DNI 4: 14/11
- DNI 5: 17/11
- DNI 6: 18/11
- DNI 7: 19/11
- DNI 8 y 9: 20/11
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI 0 y 1: 20/11
- DNI 2 y 3: 25/11
- DNI 4 y 5: 26/11
- DNI 6 y 7: 27/11
- DNI 8 y 9: 28/11
AUH y Asignación Familiar por Hijo
-
DNI 0 al 9: entre el 10/11 y el 25/11
Asignación por Embarazo
-
DNI 0 al 9: del 10/11 al 25/11
Asignación por Prenatal
- DNI 0 y 1: 10/11
- DNI 2 y 3: 11/11
- DNI 4 y 5: 12/11
- DNI 6 y 7: 13/11
- DNI 8 y 9: 14/11
Asignación por Maternidad
-
Todas las terminaciones: 10/11 al 10/12
Pensiones No Contributivas
-
DNI 0 al 9: 10/11 al 14/11 (según terminación)
Prestación por Desempleo
- DNI 0 y 1: 20/11
- DNI 2 y 3: 25/11
- DNI 4 y 5: 26/11
- DNI 6 y 7: 27/11
- DNI 8 y 9: 28/11