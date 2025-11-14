Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este viernes 14 de noviembre

14 de noviembre 2025 · 07:14hs
UNO Santa Fe

Horóscopo del viernes 14 de noviembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La jornada se presenta con mucho movimiento y desafíos que te motivan. Tu energía y determinación serán claves para concretar un objetivo laboral. En el amor, una conversación aclarará malentendidos.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El día invita a tomarte las cosas con calma. Podrías recibir buenas noticias económicas o una propuesta estable. En el amor, es momento de fortalecer la confianza y dejar los celos de lado.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu mente estará especialmente activa. Aprovechá el día para estudiar, comunicarte o concretar trámites pendientes. En el amor, una charla sincera te acercará a esa persona especial.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Te sentís más sensible, pero también más perceptivo. Escuchar tu intuición te ayudará a evitar errores. En el amor, una muestra de cariño te recordará lo importante que sos para alguien.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu carisma atrae buenas oportunidades. Un proyecto o propuesta podría impulsarte hacia nuevos horizontes. En el amor, un gesto romántico te sorprenderá. Brillás más que nunca.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El orden será la clave de tu día. Un problema que te preocupaba empieza a resolverse gracias a tu paciencia y método. En el amor, evitá exigirte demasiado: lo simple también enamora.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La armonía regresa. Hoy encontrás el punto justo entre tus deseos y las necesidades de los demás. En el amor, los astros favorecen reconciliaciones y momentos románticos.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intensidad emocional se mezcla con una gran claridad mental. Podés cerrar una etapa o tomar una decisión importante. En el amor, la pasión está en su punto máximo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El día promete aventuras y aprendizajes. Una propuesta inesperada podría cambiar tus planes. En el amor, te sentirás más libre y espontáneo; disfrutá del presente.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Los esfuerzos de los últimos días comienzan a dar fruto. Hoy podrías recibir una señal de que estás en el camino correcto. En el amor, el compromiso se fortalece.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu creatividad te abre puertas. Es un buen momento para mostrar tu talento o animarte a algo diferente. En el amor, una conexión profunda te llena de ilusión.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu empatía te hace brillar. Hoy alguien podría pedirte consejo o apoyo emocional. En el amor, la ternura será tu mejor lenguaje; no reprimas lo que sentís.

