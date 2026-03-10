Uno Santa Fe | El Mundo | Trump

Conflicto en Oriente Medio: Donald Trump asegura que la guerra con Irán terminaría "muy pronto"

Trump afirma que la guerra con Irán está “prácticamente terminada” y analiza tomar el control del estrecho de Ormuz

10 de marzo 2026 · 08:29hs
Donald Trump

Donald Trump, presidente de estados Unidos

En medio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el conflicto está “prácticamente completo” y anticipó un posible final cercano. Sin embargo, advirtió que Washington responderá con ataques “20 veces más duros” si Teherán intenta bloquear el flujo de petróleo en el estratégico estrecho de Ormuz, mientras la tensión militar y diplomática sigue en aumento en toda la región.

barco de guerra

Un buque militar iraní estalla en llamas tras un ataque en el Golfo Pérsico. Las imágenes, difundidas en redes en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, reflejan la creciente tensión militar en una de las regiones más sensibles para la seguridad energética mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que el conflicto con Irán se encuentra en su fase final, pero advirtió que Washington evalúa medidas estratégicas sobre el petrolero Estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más sensibles del comercio energético mundial. Sus declaraciones llegan en medio de una fuerte escalada militar en Oriente Medio y reavivan las tensiones con Teherán y sus aliados en la región.

Embed

El mensaje de Donal Trump en la red social Truth

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora. Además, eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación. La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos. ¡Pero espero y rezo para que eso no suceda! Este es un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el Estrecho de Ormuz".

Trump Irán petróleo Ormuz
Noticias relacionadas
El petróleo y el conflicto armado en Medio Oriente: su impacto global

El petróleo vuelve al centro de la escena por la escalada en Medio Oriente

Un nuevo ataque de Israel en Beirut

Escalada en Medio Oriente: Israel intensifica bombardeos sobre Beirut y crece la alarma internacional

Varios ataques a distintas refinerías de petróleo en Teherán, la capital de Irán ocurrieron entre sábado y domingo

Ataques contra depósitos de petróleo provocaron enormes incendios y cubren de humo a Teherán

trump amenaza a iran con una destruccion total y ataques de extrema dureza

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Lo último

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Último Momento
El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno multó a Fate por el incumplimiento en el pago de salarios y extendió la conciliación obligatoria

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

La Policía Federal desarticuló una franquicia de Los Monos con nueve aprehendidos en Rosario

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Santa Fe inició la campaña de vacunación antigripal 2026: el cronograma de aplicación y los grupos prioritarios

Unión no deja el libreto, gana un partido caliente 3-2 y le tira la presión a Independiente

Unión no deja el libreto, gana un partido caliente 3-2 y le tira la presión a Independiente

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Ovación
Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Unión aseguró a Ludueña: renovó su contrato hasta 2029

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión confirmó las lesiones de Gomes Gerth y Paz: distinto panorama para ambos

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Unión busca recuperarse en casa ante La Unión de Formosa

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe