Conflicto en Oriente Medio: Donald Trump asegura que la guerra con Irán terminaría "muy pronto" Trump afirma que la guerra con Irán está “prácticamente terminada” y analiza tomar el control del estrecho de Ormuz 10 de marzo 2026 · 08:29hs

Donald Trump, presidente de estados Unidos

En medio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el conflicto está “prácticamente completo” y anticipó un posible final cercano. Sin embargo, advirtió que Washington responderá con ataques “20 veces más duros” si Teherán intenta bloquear el flujo de petróleo en el estratégico estrecho de Ormuz, mientras la tensión militar y diplomática sigue en aumento en toda la región.

barco de guerra Un buque militar iraní estalla en llamas tras un ataque en el Golfo Pérsico. Las imágenes, difundidas en redes en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, reflejan la creciente tensión militar en una de las regiones más sensibles para la seguridad energética mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que el conflicto con Irán se encuentra en su fase final, pero advirtió que Washington evalúa medidas estratégicas sobre el petrolero Estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más sensibles del comercio energético mundial. Sus declaraciones llegan en medio de una fuerte escalada militar en Oriente Medio y reavivan las tensiones con Teherán y sus aliados en la región.

Embed El mensaje de Donal Trump en la red social Truth "Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora. Además, eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación. La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos. ¡Pero espero y rezo para que eso no suceda! Este es un regalo de Estados Unidos a China y a todas las naciones que utilizan intensamente el Estrecho de Ormuz".