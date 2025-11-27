Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 27 de noviembre

27 de noviembre 2025 · 07:17hs
Horóscopo del jueves 27 de noviembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Tu energía impulsiva te lleva a resolver un tema pendiente. Buen día para conversaciones francas y para cerrar acuerdos. En el amor, claridad emocional.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Se activa tu costado práctico: ordenás, planificás y avanzás. Una noticia económica te da alivio. En lo sentimental, buscás estabilidad.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La jornada viene movida y llena de interacción. Ideas nuevas fluyen y podrías iniciar algo creativo. Conexiones sorpresivas alegran el día.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Necesitás calma y contención emocional. Momento ideal para dedicar tiempo al hogar. En el trabajo, se aclara una situación confusa.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu presencia destaca y atraés oportunidades. Día favorable para reuniones, entrevistas o actividades sociales. En pareja, más pasión.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Tu mente analítica te ayuda a destrabar un problema laboral. En lo personal, buscás orden y silencio. Evitá exigirte de más.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Se abre un día de equilibrio: resolvés asuntos pendientes y mejoran vínculos tensos. En finanzas, una propuesta interesante aparece.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Intensidad en alza: sentimientos profundos salen a la superficie. Buena jornada para decisiones transformadoras. En el amor, pasión asegurada.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu espíritu libre pide movimiento. Excelente día para planificar viajes o iniciar estudios. En lo emocional, buscás sinceridad absoluta.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Responsabilidades alivian porque recibís apoyo. Avanzás en un proyecto que venías postergando. En pareja, momento de conexión real.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Ideas brillantes surgen espontáneamente. Socialmente, nuevos contactos te abren puertas. Día perfecto para innovar y tomar decisiones distintas.tWh9MQ

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad y lucidez espiritual. Lográs poner límites necesarios. En el amor, se aclara una duda importante y recuperás tranquilidad.

