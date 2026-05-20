El convenio que habilitará la remoción del embalsado de la Laguna Setúbal ya está en su etapa final

El intendente Juan Pablo Poletti adelantó que las tareas comenzarán en junio por la zona de los pilotes del ex ferrocarril. El operativo busca actuar antes de que el río crezca y complique la remoción.

Los camalotes acumulados en la Laguna Setúbal tienen los días contados. La Municipalidad de Santa Fe y la delegación de Santo Tomé del Ejército Argentino avanzan en los últimos trámites para poner en marcha el operativo de remoción que intervendrá bajo los puentes de la capital y en los pilotes del ex ferrocarril .

El intendente Juan Pablo Poletti confirmó que las tareas arrancarían en junio y que el único escollo pendiente son las cuestiones administrativas vinculadas a la seguridad del personal militar . "Estamos afinando detalles, más que nada con el Ejército, para que ellos puedan garantizar en este convenio la seguridad de los soldados que van a trabajar en la remoción; que puedan tener el seguro correspondiente y todo en condiciones. Creo que ya falta muy poco" , adelantó.

Por dónde empezarán

La estrategia diseñada por las fuerzas federales contempla iniciar las tareas en la zona de los pilotes del ex ferrocarril, donde se proyecta el futuro puente, para evitar complicaciones mayores. Luego continuarán en las cabeceras este del Puente Colgante y el Puente Oroño. Para ejecutar el operativo se utilizarán vehículos anfibios, lanchas, gomones y herramientas de enganche específicas para desprender y fragmentar los grandes bloques de vegetación. Una vez liberados, los camalotes serán guiados aguas abajo mediante la corriente natural, evitando que vuelvan a encallarse en sectores urbanos o estructuras clave de la ciudad.

Embalsado 2026

Se espera además que haya tareas preliminares a fines de mayo, dedicadas al embalsado ubicado sobre los pilotes del ex ferrocarril, para facilitar las actividades formales del mes siguiente.

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Actuar antes de que crezca el río

Poletti subrayó la importancia de intervenir con rapidez, antes de que el río incremente su caudal y dificulte la operación. "Sabemos que esto varía según el ambiente y el clima. Cuando el río crece río arriba, viene todo el camalotal, se desprende de las orillas y termina armándose la embalsada acá. Por eso lo estamos tomando previo a que crezca para poder llevar adelante esta acción", explicó el mandatario.

El intendente también destacó la urgencia de actuar antes de que las raíces se arraiguen al lecho del río. "Es una acción similar a la de años anteriores. Cuanto antes lo tomemos, menos se arraigan las raíces al fondo. Queremos evitar tener que ir a tres metros de profundidad a desenterrar los camalotes, porque después el volumen vuelve todo más difícil", advirtió Poletti.