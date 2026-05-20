El ministro Gustavo Puccini pidió regularizar los pagos vinculados a atributos sociales y comisiones SUBE. La Provincia asegura que la deuda supera los $ 3.255 millones y advierte por el impacto sobre el sistema de transporte.

Santa Fe reclama a Nación una deuda de $3.255 millones por subsidios al transporte: "El sistema interurbano se vuelve insostenible"

El gobierno de Santa Fe volvió a reclamar ante Nación por la demora en la transferencia de fondos destinados al transporte interurbano . El planteo fue realizado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, durante gestiones ante la Secretaría de Transporte nacional, donde exigió la regularización urgente de pagos vinculados a atributos sociales y comisiones del sistema SUBE.

Según detallaron desde la administración provincial, la deuda acumulada asciende a más de $ 3.255 millones , cifra que todavía no contempla los montos correspondientes al mes de abril, que aún no fueron liquidados.

“Cuando los recursos no llegan en tiempo y forma, el transporte interurbano se vuelve insostenible”, sostuvo Puccini, quien remarcó la necesidad de que el Gobierno nacional garantice un esquema “equitativo y federal” para el sostenimiento del sistema.

Reclamo por desigualdad en los subsidios

Desde la Provincia señalaron además que continúa existiendo una fuerte diferencia en la distribución de subsidios nacionales al transporte entre el interior y el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En ese sentido, recordaron que entre 2024 y lo que va de 2026, Gobierno nacional no destinó fondos directos al sistema santafesino, mientras que el AMBA concentró más de $ 1,6 billones en subsidios.

Frente a ese escenario, el gobierno provincial indicó que debió sostener el sistema con recursos propios. Según precisaron, Santa Fe destinó más de $ 193.000 millones para sostener herramientas como el Boleto Educativo y el Boleto Educativo Rural.

Puccini también cuestionó que todavía existan empresas sin acceso al sistema SUBE. De acuerdo a datos oficiales, 30 de las 40 empresas de transporte interurbano de la provincia aún no cuentan con el sistema, lo que impide que miles de usuarios accedan a beneficios sociales como descuentos para jubilados, empleadas domésticas o excombatientes de Malvinas.

“Hay santafesinos que hoy quedan afuera de beneficios nacionales simplemente porque el sistema no fue ampliado”, advirtieron desde la Provincia.

Pedido por accesibilidad y discapacidad

Otro de los puntos planteados ante Nación estuvo relacionado con la implementación de pases SUBE para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Desde el gobierno santafesino explicaron que la herramienta permitiría aplicar automáticamente los beneficios sobre la tarjeta y mejorar la trazabilidad del sistema. Sin embargo, aseguraron que, aunque el desarrollo tecnológico ya está disponible, todavía faltan decisiones administrativas para su puesta en marcha.

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, sostuvo que “cada día de demora implica un derecho vulnerado”, mientras que el subsecretario Jorge Henn advirtió que la falta de previsibilidad económica pone en riesgo recorridos y servicios en distintas localidades de la provincia.