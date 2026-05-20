Unión-Independiente: la Copa Argentina oficializó y detalló la venta de entradas

La Copa Argentina dio a conocer todos los detalles para el duelo de 16avos de final que se jugará en Rosario entre Unión e Independiente

Ahora sí, quedó todo oficializado para uno de los partidos más esperados de los 16avos de final de la Copa Argentina . Luego de la información inicial difundida por Unión durante este martes, la organización del certamen brindó precisiones sobre la venta de entradas para el cruce frente a Independiente de este viernes, a las 20, en Rosario.

Entre los datos más importantes, quedaron confirmados los sectores que ocuparán ambas hinchadas en el estadio Marcelo Bielsa.

Además, desde la organización detallaron cómo será el expendio de localidades, los puntos de retiro y las modalidades disponibles para adquirir los tickets. Un movimiento esperado por los hinchas rojiblancos, que ya comenzaron a palpitar el viaje a Rosario para acompañar al equipo de Leonardo Madelón en un partido eliminatorio que puede marcar el rumbo del semestre.

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El encuentro genera enorme expectativa no solo por el peso de los clubes involucrados, sino también porque ambos llegan con la necesidad de avanzar en un torneo que suele transformarse en objetivo prioritario. Con el operativo ya confirmado y la logística encaminada, el foco ahora pasará definitivamente a lo futbolístico. Pero mientras tanto, en Santa Fe y Avellaneda ya comenzó otro partido: el de conseguir una entrada para estar presente en Rosario.

Venta de entradas para la parcialidad de Unión

- Jueves 21 de mayo, de 12 a 19 hs, en las boleterías del estadio 15 de Abril (calle Boulevard Pellegrini, Santa Fe capital).

Precios:

Menores Popular (hasta 11 años): $45000.

Popular: $55000.

Platea: $75000.

Las entradas que se venden en boleterías se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

Entradas para personas con discapacidad: Deberán canjear las entradas en las boleterías del estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell's al presentar su DNI y certificado correspondiente.