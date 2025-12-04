Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 4 de diciembre

Día ideal para resolver pendientes y avanzar con decisiones que venías postergando. En el amor, una charla sincera trae alivio y claridad.

Tauro (20/4 al 20/5)

Tu energía estará enfocada en el hogar y la estabilidad. Buen momento para ordenar, planificar y proyectar. En pareja, armonía; si estás soltero, vibra alguien del pasado.

Géminis (21/5 al 20/6)

Noticias que estabas esperando finalmente llegan. La comunicación fluye y te favorece. En el amor, encuentros espontáneos y mucha complicidad.

Cáncer (21/6 al 22/7)

La intuición se dispara y te guía con precisión. Será un día ideal para cuidar tu economía. En el amor, sensibilidad a flor de piel: evitá dramatizar.

Leo (23/7 al 22/8)

Renace tu entusiasmo y brilla tu autoestima. Vas a sentirte más seguro de tus decisiones. En el amor, atracción intensa y momentos pasionales.

Virgo (23/8 al 22/9)

Día para poner límites saludables. Evitá sobrecargarte con responsabilidades que no te corresponden. En el amor, equilibrio y un reencuentro emocional.

Libra (23/9 al 22/10)

Las relaciones sociales te favorecen: reuniones, proyectos compartidos y acuerdos. En el amor, una propuesta inesperada te sorprende para bien.

Escorpio (23/10 al 21/11)

Tu magnetismo aumenta y atraés oportunidades laborales y emocionales. En el amor, una conversación profunda reordena vínculos.

Sagitario (22/11 al 21/12)

Comenzás el día con energía renovada y ganas de expandirte. Ideal para estudiar, viajar o diseñar nuevos proyectos. En el amor, buen clima y entendimiento.

Capricornio (22/12 al 19/1)

Jueves de introspección y decisiones maduras. Un tema económico necesita tu atención. En el amor, mayor estabilidad y contención.

Acuario (20/1 al 18/2)

Tu creatividad se enciende y te abre puertas. Excelente día para innovar o presentar ideas. En el amor, una conexión distinta vuelve a entusiasmarte.tWh9MQ

Piscis (19/2 al 20/3)

Tu empatía te convierte en el mejor consejero del día, pero no olvides tus propias necesidades. En el amor, sensibilidad, romanticismo y señales positivas.