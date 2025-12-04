Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 4 de diciembre

4 de diciembre 2025 · 07:34hs
Horóscopo Sagitario

UNO Santa Fe

Horóscopo Sagitario

Horóscopo del jueves 4 de diciembre de 2025

Aries (21/3 al 19/4)

Día ideal para resolver pendientes y avanzar con decisiones que venías postergando. En el amor, una charla sincera trae alivio y claridad.

horoscopo .jpg

Tauro (20/4 al 20/5)

Tu energía estará enfocada en el hogar y la estabilidad. Buen momento para ordenar, planificar y proyectar. En pareja, armonía; si estás soltero, vibra alguien del pasado.

Géminis (21/5 al 20/6)

Noticias que estabas esperando finalmente llegan. La comunicación fluye y te favorece. En el amor, encuentros espontáneos y mucha complicidad.

Cáncer (21/6 al 22/7)

La intuición se dispara y te guía con precisión. Será un día ideal para cuidar tu economía. En el amor, sensibilidad a flor de piel: evitá dramatizar.

Leo (23/7 al 22/8)

Renace tu entusiasmo y brilla tu autoestima. Vas a sentirte más seguro de tus decisiones. En el amor, atracción intensa y momentos pasionales.

Virgo (23/8 al 22/9)

Día para poner límites saludables. Evitá sobrecargarte con responsabilidades que no te corresponden. En el amor, equilibrio y un reencuentro emocional.

Libra (23/9 al 22/10)

Las relaciones sociales te favorecen: reuniones, proyectos compartidos y acuerdos. En el amor, una propuesta inesperada te sorprende para bien.

Escorpio (23/10 al 21/11)

Tu magnetismo aumenta y atraés oportunidades laborales y emocionales. En el amor, una conversación profunda reordena vínculos.

Sagitario (22/11 al 21/12)

Comenzás el día con energía renovada y ganas de expandirte. Ideal para estudiar, viajar o diseñar nuevos proyectos. En el amor, buen clima y entendimiento.

Capricornio (22/12 al 19/1)

Jueves de introspección y decisiones maduras. Un tema económico necesita tu atención. En el amor, mayor estabilidad y contención.

Acuario (20/1 al 18/2)

Tu creatividad se enciende y te abre puertas. Excelente día para innovar o presentar ideas. En el amor, una conexión distinta vuelve a entusiasmarte.tWh9MQ

Piscis (19/2 al 20/3)

Tu empatía te convierte en el mejor consejero del día, pero no olvides tus propias necesidades. En el amor, sensibilidad, romanticismo y señales positivas.

Horóscopo jueves noviembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Último Momento
El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Vazzoler podría sumarse al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Puente Carretero: este viernes llegan las primeras vigas para comenzar una nueva etapa de la obra

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Ezequiel Cañete pondrá fin a su etapa en Unión

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

Colón tiene en la mira a un mediocampista de Talleres

Ovación
Unión se consagró campeón del Clausura Norberto Serenotti

Unión se consagró campeón del Clausura Norberto Serenotti

Llega la segunda etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Llega la segunda etapa de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se viene una gran velada de boxeo en el Fortín de Santa Fe

Se viene una gran velada de boxeo en el Fortín de Santa Fe

Felipe Contepomi analizó los rivales de Los Pumas en el Mundial

Felipe Contepomi analizó los rivales de Los Pumas en el Mundial

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"