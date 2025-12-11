Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 11 de diciembre

11 de diciembre 2025 · 07:18hs
Horóscopo Sagitario

Horóscopo del jueves 11 de diciembre de 2025

Aries (21/3 al 20/4)

Día de impulso y decisión. Algo que venías postergando finalmente se activa. En lo laboral, avances rápidos. En el amor, más claridad.

Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Tauro (21/4 al 21/5)

La energía del día te pide calma y firmeza. Buen momento para resolver temas económicos. En lo personal, recibís apoyo que no esperabas.

Géminis (22/5 al 21/6)

Tu creatividad está en alza. Conversaciones que abren puertas y acuerdos positivos. En lo afectivo, más entendimiento y conexión.

Cáncer (22/6 al 22/7)

Necesitás cuidar tu energía. Evitá conflictos innecesarios. Excelente jornada para organizar finanzas o cerrar trámites pendientes.

Leo (23/7 al 23/8)

Brillás y atraés. Propuestas laborales o invitaciones sociales que te motivan. En el amor, gestos sinceros fortalecen vínculos.

Virgo (24/8 al 23/9)

Te enfocás en ordenar tu entorno y eso te da tranquilidad. En lo laboral, llega una respuesta que esperabas. En lo emocional, claridad.

Libra (24/9 al 23/10)

La jornada favorece acuerdos y reconciliaciones. Momento ideal para expresar lo que sentís. Buenas noticias laborales.

Escorpio (24/10 al 22/11)

Se activa tu intuición. Descubrís algo que te ayuda a tomar una decisión importante. En lo sentimental, intensidad positiva.

Sagitario (23/11 al 21/12)

Día ágil y dinámico. Avances en proyectos o estudios. En el amor, nuevas ilusiones o renovación de la energía con tu pareja.

Capricornio (22/12 al 20/1)

Resultados concretos. Se destraba un trámite o negociación. En lo afectivo, un gesto especial te da tranquilidad.

Acuario (21/1 al 19/2)

Ideas brillantes que podés convertir en oportunidades. Reuniones positivas. En el plano emocional, más armonía.__IP__

Piscis (20/2 al 20/3)

Día sensible pero productivo. Cerrás etapas y abrís espacio para nuevas oportunidades. En el amor, conexión profunda.

