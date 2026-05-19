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La reserva Colón perdió contra Ferro en casa y le cuesta encontrar regularidad

El predio 4 de Junio fue escenario de la caída de la reserva de Colón 1-0 ante Ferro por la fecha 14 de la zona B del Apertura Proyección

Ovación

Por Ovación

19 de mayo 2026 · 18:28hs
La reserva Colón perdió contra Ferro en casa y le cuesta encontrar regularidad

Prensa Ferro

La reserva de Colón volvió a tropezar y no consigue encontrar continuidad, ya que este martes en el predio 4 de Junio cayó 1-0 ante Ferro por la fecha 14 de la Zona B del Apertura Proyección, en un partido que lo deja nuevamente con más dudas que certezas.

• LEER MÁS: Colón recibirá a Mitre con todos los resultados puestos para defender la cima

El único gol lo convirtió Tomás López, en un desarrollo donde el visitante supo aprovechar su momento y luego sostener la ventaja hasta el final. Para el Sabalero, la derrota representa un paso atrás en un contexto en el que venía de conseguir un triunfo importante la semana pasada frente a Independiente. Sin embargo, ese envión duró poco y la irregularidad vuelve a aparecer como un factor repetido en el equipo.

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Con esta caída, el Sabalero se mantiene con 11 unidades, aún lejos de los puestos de vanguardia y con la necesidad de sumar una racha positiva que le permita escalar en la tabla.

Lo que viene para la reserva de Colón

El próximo compromiso será el martes 26 de mayo, cuando Colón visite desde las 15 a San Martín de San Juan, en un duelo clave para intentar revertir la imagen y recuperar terreno en el torneo.

Colón Ferro Reserva
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