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Colón es el líder con menos puntos sumados en las primeras 13 fechas

Si se compara con los Torneos de la Primera Nacional 2024 y 2025, Colón es el puntero de su zona, con menos unidades sumadas en los primeros 13 partidos

Ovación

Por Ovación

19 de mayo 2026 · 10:42hs
Colón sumó 23 puntos en las 13 fechas que se llevan jugadas.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón sumó 23 puntos en las 13 fechas que se llevan jugadas.

La derrota de Deportivo Morón ante All Boys le permitió a Colón quedar como único líder de la Zona A. Con 13 fechas jugadas, el Sabalero es puntero con 23 unidades.

Colón sumó menos puntos que los líderes de los anteriores torneos

Pero si se compara con los dos torneos anteriores que se disputaron en 2024 y 2025, la realidad indica que el equipo dirigido por Ezequiel Medrán es el líder que menos puntos sumó en su zona, en los primeros 13 partidos.

En el Torneo de la Primera Nacional 2024, Colón conformó la Zona B y en las primeras 13 fechas, el elenco que dirigía Iván Delfino era el único puntero, sumando 28 unidades.

En esos primeros 13 partidos, el Rojinegro había cosechado ocho victorias, cuatro empates y había perdido un encuentro, alcanzando una efectividad del 71,7% y con una diferencia de gol de +13.

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En esa competencia, las victorias fueron ante: Defensores Unidos 2-1, Almirante Brown 2-1, Patronato 4-0, Estudiantes de Río Cuarto 2-1, Gimnasia y Tiro 1-0, Nueva Chicago 2-1, Deportivo Morón 2-0 y Brown de Adrogué 4-0.

Mientras que el equipo sabalero empató con: Atlanta 0-0, Aldosivi 1-1, Mitre de Santiago del Estero 2-2 y Temperley 0-0, siendo la única derrota frente a Gimnasia de Mendoza 2-0.

Por su parte, en el Torneo de la Primera Nacional 2025, con 13 fechas jugadas, Gimnasia de Jujuy era el único puntero de la Zona B en la que también estaba Colón.

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Así las cosas, en esos 13 primeros partidos, el Lobo Jujeño sumaba 25 puntos, producto de siete victorias, cuatro empates y dos derrotas, alcanzando una efectividad del 64% y con una diferencia de gol de + 8.

En tanto que en el actual Torneo de la Primera Nacional, Colón es el puntero de la Zona A con 23 puntos, producto de seis victorias, cinco empates y dos derrotas, con una efectividad del 59% y una diferencia de gol de + 5.

A la hora de repasar las estadísticas, las seis victorias fueron ante: Deportivo Madryn 2-1, Acassuso 1-0, Patronato 2-0, San Miguel 3-0, Racing de Córdoba 1-0 y All Boys 3-2.

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Por su parte, el Sabalero igualó con: Central Norte 0-0, Ferro 1-1, Godoy Cruz 0-0, Los Andes 0-0 y Estudiantes de Buenos Aires 0-0. Y terminó perdiendo contra San Telmo 3-1 y Deportivo Morón 2-0.

En consecuencia, a Colón sumando menos que en el 2024, le alcanza para ser líder, demostrando la mediocridad de la actual competencia y la dificultad que tienen los equipos para mantener cierta regularidad.

El elenco que dirige Ezequiel Medrán tiene más que sus rivales y aún sin demostrar todo el potencial, por ahora le alcanza para cumplir el objetivo de mantenerse primero.

Colón fechas líder
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