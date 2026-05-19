Colapinto palpitó el GP de Canadá: "Quiero aprovechar el envión que tuvimos en Miami"

Franco Colapinto se encuentra afinando los últimos detalles para su próxima presentación en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá

Franco Colapinto se encuentra afinando los últimos detalles para su próxima presentación en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá . El piloto argentino llega con la confianza en alza gracias al excelente rendimiento alcanzado junto a su equipo y tras los resultados positivos obtenidos en Miami, donde culminó en la séptima posición.

Esta cita en Montreal coincide con un hito especial para el oriundo de Pilar, ya que se realizará en la semana donde cumplió un año de su debut oficial en Alpine (fue el 18 de mayo de 2025).

En un marco festivo Colapinto destacó la importancia del trabajo realizado en las últimas semanas y se mostró motivado ante el desafío que representa afrontar un nuevo fin de semana bajo la exigente dinámica que propone el el formato de carrera Sprint de carrera Sprint.

Franco Colapinto y Alpine en alza

A través de un comunicado oficial emitido por el equipo, el argentino celebró la posibilidad de regresar a un trazado que ya conoce de competencias previas, algo que facilita su adaptación al Gilles - Villeneuve: "Estoy feliz de volver a correr en Canadá, especialmente porque será otro fin de semana con Sprint".

"Realmente quiero aprovechar el envión positivo que tuvimos en Miami, donde logramos terminar entre los diez primeros en ambas sesiones de clasificación y mi mejor resultado hasta la fecha en la Fórmula 1", continuó el nacido en Pilar.

Después de un 2025 para el olvido, las energías y buenos resultados renovaron a Alpine: "Hace ya un año que corrí mi primera carrera con el equipo y Miami demuestra que vamos por buen camino y que hemos tenido un buen comienzo de temporada".

Un circuito conocido por Franco Colapinto

Además de los trabajos físicos, los pilotos de Fórmula 1 tienen distintas tareas en los simuladores que son fundamentales para un mejor rendimiento: "He podido pasar algo de tiempo en Enstone durante las últimas dos semanas y hemos analizado el buen resultado, además de preparar el fin de semana de Montreal con un importante trabajo en el simulador".

"El circuito es muy divertido, por fin una pista en la que ya he corrido antes, con largas rectas de alta velocidad, pero también curvas cerradas y chicanas en las que podemos llegar muy cerca de los muros", analizó el piloto de 22 años.

Para finalizar, mostró todo su entusiasmo: "¡Es genial para la adrenalina! Esta será nuestra tercera prueba de Sprint del año y, como siempre, lo más importante es el tiempo que pasemos en el coche. Todos trabajaremos duro para mantener el impulso positivo que tenemos en el equipo, con el objetivo de conseguir otro buen fin de semana".