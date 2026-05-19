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El dato que ilusiona a Unión de cara al partido ante Independiente

Unión jugará ante Independiente por los 16avos de la Copa Argentina y en la previa al partido, el Tate se ilusiona a partir de algunos antecedentes

Ovación

Por Ovación

19 de mayo 2026 · 11:44hs
Unión empató ante Independiente

Prensa Unión

Unión empató ante Independiente, aunque mereció largamente el triunfo.

Este viernes desde las 20 en el Coloso Marcelo Bielsa, Unión jugará ante Independiente por los 16avos de la Copa Argentina y tendrá la chance de terminar el semestre con una sonrisa.

Unión estuvo a la altura de los equipos grandes

Pero más allá de esta posibilidad, la ilusión de Unión se refuerza en los últimos antecedentes, cuando le tocó enfrentar a los equipos denominados grandes.

Si bien en este primer semestre no pudo ganarle a los tres que enfrentó, tampoco perdió y dos de esos cotejos mereció ganarlos ampliamente.

El primer elenco grande que enfrentó fue por la 5° fecha del Torneo Apertura, cuando en el estadio 15 de Abril igualó 0-0 contra San Lorenzo.

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En ese partido, el Tate fue muy superior al Ciclón y lo único que le faltó fue el gol. Generó innumerables chances para convertir pero falló en la definición, el arquero Orlando Gill fue la gran figura y debió conformarse con el empate.

Por su parte, en la 10° jornada empató un partido increíble ante Independiente 4-4. Y es que el Rojiblanco ganaba el cotejo por tres goles cuando finalizó el primer tiempo.

El Tate fue muy superior a Independiente y el Rojo terminó empatando en el noveno minuto de descuento. Pero desde el juego, el equipo conducido por Leonardo Madelón fue mucho más que el elenco de Avellaneda.

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Mientras que en la 11° fecha Unión igualó 1-1 contra Boca en el 15 de Abril. A diferencia de los partidos anteriores, el desarrollo del juego fue mucho más parejo, arrancó mejor el Tate, pero en el final estuvo más cerca de ganarlo el Xeneize.

No obstante, Unión demostró en este semestre estar a la altura de los equipos grandes y ese dato le permite ilusionarse de cara al compromiso del viernes ante Independiente.

Si repite las actuaciones que tuvo en los partidos mencionados, mejorando algunos aspectos, Unión está en condiciones de avanzar en la competencia y renovar las ilusiones de cara al segundo semestre del año.

Unión Independiente dato
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