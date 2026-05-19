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Manchester City empató y Arsenal se consagró campeón de la Premier League

Arsenal se consagró campeón de la Premier League a después de 22 años, luego del empate 1-1 de Manchester City ante Bournemouth por la fecha 37

19 de mayo 2026 · 17:52hs
Manchester City empató y Arsenal se consagró campeón de la Premier League

Arsenal se consagró campeón de la Premier League a después de 22 años, luego del empate 1-1 de Manchester City ante Bournemouth por la fecha 37.

Manchester City, que este lunes se vio convulsionado luego de que se filtrara la noticia de que su director técnico, el español Pep Guardiola, iba a dejar el cargo después de 10 años, estaba obligado a ganar para llegar a la última fecha con chances de arrebatarle el título a Arsenal.

Sin embargo, las cosas se dieron de la peor forma posible para los Citizens y solo pudieron conformarse con la igualdad. Bournemouth se había puesto en ventaja gracias al gol del delantero francés Eli Kroupi a los 39 minutos del primer tiempo. La anotación llegó con una impresionante definición al ángulo desde el borde del área, tras recibir un buen pase por parte de su compatriota Adrien Truffert.

Pese a insistir de manera desesperada, el City solo pudo llegar a la igualdad recién a los 94 minutos, a través de un remate cruzado del delantero noruego Erling Haaland. En los últimos segundos tuvo una nueva aproximación, pero le faltó eficacia en los últimos metros.

Con este empate, Manchester City no pudo llevar la pelea por el título en la Premier League a la última fecha, ya que terminó esta jornada con 78 puntos y a cuatro del líder Arsenal, con solo tres por disputar.

De esta manera, Arsenal, que es dirigido por el español Mikel Artera, pudo cortar con una de las mayores sequías de su historia y volvió a gritar campeón en la Premier League después de 22 años.

La última consagración del equipo londinenses se había dado en el 2004, en la histórica campaña de “Los Invencibles”, que lograron terminar aquella temporada invictos en la liga inglesa.

Bournemouth, por su parte, terminará la fecha en la sexta colocación y se aseguró la presencia en la UEFA Europa League en la próxima campaña. Incluso tiene chances de ingresar a la Champions League, aunque para que esto ocurra debe ganarle al Nottingham Forest en la última fecha y esperar a que Liverpool pierda con Brentford.

En Bournemouth dijo presente el defensor argentino Marcos Senesi, quien se encuentra en la prelista de 55 jugadores que armó Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.

El resumen de Bournemouth y Manchester City

Embed - EL CITY EMPATÓ Y ARSENAL ES CAMPEÓN DE LA PREMIER TRAS 22 AÑOS | Bournemouth 1-1 Man. City | RESUMEN

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