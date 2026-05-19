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Poletti encabezó una nueva reunión con vecinales del oeste: reclamos por seguridad, desagües y mantenimiento urbano

El encuentro se realizó en la Estación Municipal Villa Hipódromo y reunió a funcionarios municipales con representantes barriales de distintos sectores del oeste santafesino. Infraestructura, iluminación, residuos y obras hídricas estuvieron entre los principales temas planteados por los vecinos.

19 de mayo 2026 · 19:21hs
Poletti encabezó una nueva reunión con vecinales del oeste: reclamos por seguridad

Poletti encabezó una nueva reunión con vecinales del oeste: reclamos por seguridad, desagües y mantenimiento urbano

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, encabezó una nueva reunión de Distrito junto a referentes vecinales de la zona oeste de la ciudad, en una jornada marcada por los reclamos vinculados a obras hídricas, mantenimiento urbano, seguridad y servicios públicos.

El encuentro se desarrolló en la Estación Municipal Villa Hipódromo y formó parte del esquema de reuniones territoriales que impulsa el municipio con asociaciones vecinales y representantes barriales.

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Durante la actividad participaron referentes de barrios como Barranquitas, Los Hornos, Schneider, Ciudadela y Villa del Parque, quienes expusieron distintas problemáticas que atraviesan los sectores del oeste santafesino.

Entre los temas más reiterados aparecieron la necesidad de mejoras en desagües, mantenimiento de calles, iluminación LED, gestión de residuos y recuperación de espacios públicos.

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Poletti encabezó una nueva reunión con vecinales del oeste: reclamos por seguridad, desagües y mantenimiento urbano

También se plantearon preocupaciones vinculadas a la seguridad y a la presencia de personas en situación de calle en distintos puntos de la ciudad.

Los vecinos tienen reclamos genuinos, algunos históricos y otros más recientes, a los que tenemos que dar respuesta”, sostuvo Poletti durante el encuentro.

El mandatario local señaló que la intención de estas reuniones es acercar a las distintas áreas municipales a los barrios para avanzar en soluciones concretas y generar un canal directo de diálogo con las vecinales.

Dialogamos para ponernos de acuerdo y ver qué podemos solucionar”, expresó.

Desde el municipio remarcaron que participaron funcionarios de áreas vinculadas a gestión urbana, hábitat, gestión hídrica, acción social y riesgo, con el objetivo de responder consultas específicas de los vecinos.

Uno de los puntos que volvió a aparecer con fuerza fue la situación hídrica de varios barrios del oeste, especialmente ante las últimas lluvias y la preocupación por el funcionamiento de desagües y cámaras.

Carlos Segovia, vicepresidente de la Asociación Villa del Parque, valoró la posibilidad de mantener encuentros directos con funcionarios, aunque insistió en la necesidad de avanzar con obras concretas.

Lo que necesitamos son soluciones en los desagües y cámaras”, afirmó el dirigente barrial, quien también reconoció avances en iluminación y mantenimiento de calles.

Desde el municipio señalaron que algunas demandas requieren intervenciones de mayor escala y dependen de cuestiones presupuestarias y técnicas, aunque aseguraron que los reclamos quedarán incorporados a la agenda de trabajo de cada área.

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