Caro: "Nacho Lago siempre quiso quedarse en Colón, lo verán más potenciado"

Pablo Caro, representante de Ignacio Lago, contó los detalles del nuevo contrato con Colón, y destacó: "Nunca estuvo en su cabeza ejecutar una salida por conflicto".

Este martes será un día importante para Colón . Ignacio Lago firmará su nuevo contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027, luego de varias semanas de negociaciones que finalmente llegaron a buen puerto entre la dirigencia sabalera y el entorno del jugador.

El extremo, una de las piezas más desequilibrantes del equipo de Ezequiel Medrán, verá mejoradas considerablemente sus condiciones salariales y continuará ligado a la entidad en medio del fuerte interés que despertó en otros clubes del continente.

El encargado de cerrar definitivamente la operación será Pablo Caro, representante del futbolista, quien llega a Santa Fe para rubricar el acuerdo junto a los dirigentes rojinegros. En diálogo con Radio Gol (FM 96.7), confirmó que todo quedó encaminado y resaltó el deseo permanente del jugador de seguir en el club.

“Es lo que Nacho quería. Siempre manifestó sus ganas de quedarse en Colón”, sostuvo Caro, quien además reveló que el entendimiento con la dirigencia fue muy positivo. “Con José Alonso tuvimos una relación excelente. Es un dirigente con el que se puede hablar, que entiende la situación del jugador y del club”, explicó.

Un contrato con mejoras económicas y cláusulas especiales en Colón

El nuevo vínculo incluirá un importante incremento salarial para Lago, además de una compensación económica retroactiva debido a los meses en los que el futbolista percibió un salario muy por debajo de su actualidad deportiva. La intención de ambas partes fue encontrar un punto de equilibrio para reconocer el crecimiento del jugador sin comprometer las finanzas del club.

Además, el acuerdo tendrá particularidades importantes. Se establecerá una cláusula de salida para diciembre de este año, pensando en la posibilidad de una futura transferencia. Talleres de Córdoba, dueño del otro 50% de la ficha, seguirá muy atento a cualquier movimiento de mercado.

Otro de los puntos destacados es que, en caso de una salida a préstamo a fin de año, el contrato automáticamente se extenderá hasta diciembre de 2028, una medida pensada para proteger el patrimonio deportivo y económico de Colón.

“Va a haber una cláusula importante porque sabemos que Nacho está para dar un salto de calidad. Si aparece algo importante, tendrá que ser beneficioso para todos”, remarcó Caro.

El jugador nunca quiso irse libre de Colón

Uno de los aspectos que más valoran en Colón es la postura que mantuvo Lago durante toda la negociación. Más allá de haber estado varios meses con un contrato desactualizado y de contar con la posibilidad reglamentaria de firmar un precontrato con otro club, el jugador nunca pensó en marcharse libre.

Ignacio Lago Colón UNO Santa Fe | José Busiemi

“Cualquier futbolista en esta situación podría haber tomado otro camino, pero Nacho siempre quiso quedarse. Nunca estuvo en su cabeza ejecutar una salida por conflicto. Él siente mucho cariño por Colón y quería devolver todo lo que el club le dio”, explicó su representante.

Incluso, Caro reveló que el atacante rechazó otras posibilidades y que desde principios de año existieron sondeos concretos, entre ellos uno de Peñarol de Montevideo, club que todavía continúa interesado en sumarlo.

El respaldo de Medrán y el crecimiento futbolístico

Otro de los factores determinantes para la continuidad de Lago fue la presencia de Ezequiel Medrán. El DT lo conoce desde su paso por Atlético de Rafaela y fue uno de los entrenadores que más confianza le brindó a lo largo de su carrera.

“Nacho tiene un enorme respeto por Medrán. Lo conoce, sabe lo que le pide y siente mucha confianza con él. Para nosotros también fue importante”, reconoció Caro.

El presente futbolístico del extremo también alimenta la ilusión sabalera. A los 23 años, Lago atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y aparece como uno de los jugadores con mayor proyección dentro del plantel.

Una señal fuerte para el futuro

La renovación de Ignacio Lago representa mucho más que una simple extensión contractual. Para Colón significa asegurar a uno de sus futbolistas más importantes, proteger un patrimonio clave y enviar un mensaje de estabilidad en medio de la pelea por el ascenso.

LEER MÁS: El día que Colón desafió al descenso y Alario hizo temblar Santa Fe en el minuto 93

“Que el hincha se quede tranquilo, porque van a tener un Nacho Lago todavía más potenciado”, prometió Pablo Caro antes de emprender viaje rumbo a Santa Fe para cerrar una de las noticias más esperadas por el mundo sabalero.