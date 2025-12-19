Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 18 de diciembre

19 de diciembre 2025 · 07:17hs
Horóscopo Sagitario

UNO Santa Fe

Horóscopo Sagitario

Horóscopo del viernes 19 de diciembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

El viernes te impulsa a cerrar temas pendientes, especialmente laborales. Buen día para tomar decisiones rápidas, pero evitá discusiones innecesarias. En el amor, una charla sincera puede aclarar malentendidos.

horoscopo.jpg
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Se presentan oportunidades para mejorar tu economía o reorganizar gastos. La paciencia será clave para no cometer errores. En lo afectivo, buscá equilibrio y no te guardes lo que sentís.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Jornada activa y con muchas conversaciones. Podés recibir una noticia que cambie planes para el fin de semana. En pareja, intentá escuchar más y hablar menos.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El foco estará puesto en el hogar y la familia. Es un buen día para resolver asuntos domésticos o emocionales. En lo sentimental, necesitás sentirte contenido y comprendido.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Viernes ideal para destacarte y hacerte escuchar. Tu carisma atrae oportunidades, sobre todo en el trabajo. En el amor, gestos simples pueden fortalecer vínculos.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Día propicio para ordenar ideas y prioridades. No te exijas de más: el descanso también es productivo. En lo afectivo, evitá el exceso de críticas.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Las relaciones personales toman protagonismo. Es un buen momento para reconciliaciones o acuerdos. En lo laboral, confiá en tu intuición para tomar decisiones.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Viernes intenso a nivel emocional. Podés descubrir información importante o aclarar una situación confusa. En el amor, la pasión se renueva si dejás de lado los reproches.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Con la energía a tu favor, es un buen día para proyectar viajes o nuevos desafíos. En pareja, buscá compartir planes a futuro. Cuidá los gastos impulsivos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

La responsabilidad marca la jornada, pero también trae resultados. Reconocimiento laboral en puerta. En el plano afectivo, necesitás bajar un cambio y disfrutar más.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Viernes con ideas innovadoras y ganas de cambiar rutinas. Buen momento para encuentros con amigos. En el amor, una sorpresa puede alegrarte el día.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) __IP__

Sensibilidad a flor de piel. Es un buen día para actividades creativas o espirituales. En lo sentimental, seguí tu intuición y no te dejes llevar por rumores.

Horóscopo viernes diciembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: "Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos"

Último Momento
Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: "Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos"

Mansilla es prioridad para Unión, pero Estudiantes analiza distintas alternativas

Mansilla es prioridad para Unión, pero Estudiantes analiza distintas alternativas

Grave accidente vial en la ruta 69S: se desplomó un puente y volcó un camión

Grave accidente vial en la ruta 69S: se desplomó un puente y volcó un camión

Ovación
El senado provincial homenajeó al campeón Nery Pumpido

El senado provincial homenajeó al campeón Nery Pumpido

Colón ganaba el partido, pero se suspendió por un problema con el reloj

Colón ganaba el partido, pero se suspendió por un problema con el reloj

Malena Santillán comenzó a dejar su huella en Parque Roca

Malena Santillán comenzó a dejar su huella en Parque Roca

El jefe de Alpine criticó el monoplaza y respaldó a Colapinto

El jefe de Alpine criticó el monoplaza y respaldó a Colapinto

Lanús ya conoce las fechas de la Recopa ante Flamengo

Lanús ya conoce las fechas de la Recopa ante Flamengo

Policiales
Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio